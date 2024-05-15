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Древаль высказался о чемпионате "Что? Где? Когда?" среди школьников - РИА Новости, 15.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:39 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/dreval-1946279129.html
Древаль высказался о чемпионате "Что? Где? Когда?" среди школьников
Древаль высказался о чемпионате "Что? Где? Когда?" среди школьников - РИА Новости, 15.05.2024
Древаль высказался о чемпионате "Что? Где? Когда?" среди школьников
Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль выразил надежду, что чемпионат "Что? Где? Когда?" для школьников и молодежи станет ежегодным и более массовым. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:39
2024-05-15T21:39
выставка-форум "россия"
россия
республика татарстан (татарстан)
пермский край
максим древаль
высшая школа экономики (вшэ)
российское общество "знание"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль выразил надежду, что чемпионат "Что? Где? Когда?" для школьников и молодежи станет ежегодным и более массовым. В рамках Международной выставки-форума "Россия" 15 мая состоялся финал Знание.Игра: Чемпионата России по "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей. "У нас очень много талантливой молодежи. Чемпионат будет продолжаться, у нас еще будет большой общий зачет для взрослых. И я надеюсь, что они станут ежегодными и все более массовыми", - сказал Древаль журналистам. В заключительной игре встретились 75 команд, представляющих 66 образовательных учреждений из 43 регионов России. Победителем была объявлена команда из МАОУ СОШИ "СОлНЦЕ" (Республика Татарстан). Второе место заняла команда из Пермского краевого центра "Муравейник" (Пермский край). Третье место разделили Центр дополнительного математического образования города Кургана (Курганская область) и Лицей НИУ ВШЭ в Москве. "Очень рад видеть, что, побеждая в других наших чемпионатах, "Лиге знаний" и викторинах, команды победители и призеры не останавливаются после побед. Это самая большая опасность, когда ты победил и остановился. Они двигаются дальше, развиваются, ищут новые знания, участвуют в новых состязаниях", - сообщил Древаль. Кроме того, он отметил, что в общероссийский финал чемпионата из некоторых образовательных учреждений попали сразу несколько команд при том, что зачет был на окружном и федеральном уровне. "Явно что-то правильно делают в этой школе учителя, директор, наставники, сами ребята. Это стоит отметить на уровне всей страны и здорово, что мы это делаем на выставке "Россия", - добавил Древаль. Всего в интеллектуальном турнире, организованном Российским обществом "Знание", приняли участие свыше 120 тысяч учащихся, представляющих порядка 14 тысяч учебных заведений. Для них в рамках Чемпионата была организована 21 игра по всей стране.
https://ria.ru/20240424/forum-1942031995.html
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россия, республика татарстан (татарстан), пермский край, максим древаль, высшая школа экономики (вшэ), российское общество "знание", выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Пермский край, Максим Древаль, Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское общество "Знание", Выставка-форум "Россия"
Древаль высказался о чемпионате "Что? Где? Когда?" среди школьников

Древаль выразил надежду, что чемпионат "Что? Где? Когда?" станет ежегодным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМаксим Древаль
Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Максим Древаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль выразил надежду, что чемпионат "Что? Где? Когда?" для школьников и молодежи станет ежегодным и более массовым.
В рамках Международной выставки-форума "Россия" 15 мая состоялся финал Знание.Игра: Чемпионата России по "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.
Шествия, концерты и танцевальные флешмобы на выставке "Россия"
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В торжественном шествии, посвященном Дню Победы, участвовали более полутора тысяч человек. Представители регионов России, волонтеры, дирекция, гиды и гости выставки прошли по территории в сопровождении оркестров.

Выставка Россия. Торжественное шествие в честь 9 Мая

В торжественном шествии, посвященном Дню Победы, участвовали более полутора тысяч человек. Представители регионов России, волонтеры, дирекция, гиды и гости выставки прошли по территории в сопровождении оркестров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Победы у главной арки ВДНХ при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

Выставка Россия. Концерт Ильдара Абдразакова совместно с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром

В День Победы у главной арки ВДНХ при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В праздничный майский день песни военных лет звучали на всех площадках выставки. Концерт Хора Сретенского монастыря "Песни Великой Победы" прошел на главной уличной сцене.

Выставка Россия. Концерт Хора Сретенского монастыря Песни Великой Победы

В праздничный майский день песни военных лет звучали на всех площадках выставки. Концерт Хора Сретенского монастыря "Песни Великой Победы" прошел на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Участники акции "Лучи Победы" в память о защитниках Родины создали из зажженных свечей огненную картину — орден Отечественной войны.

Выставка Россия. Акция Лучи Победы

Участники акции "Лучи Победы" в память о защитниках Родины создали из зажженных свечей огненную картину — орден Отечественной войны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Победы музыка лилась со всех сторон — гости выставки подпевали и танцевали под песни военного времени. Аккорды вальса никого не оставили равнодушными.

Выставка Россия. Концерт Хора Сретенского монастыря Песни Великой Победы

В День Победы музыка лилась со всех сторон — гости выставки подпевали и танцевали под песни военного времени. Аккорды вальса никого не оставили равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Народный артист Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат премии "Золотая маска" и двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков дал концерт 9 мая.

Выставка Россия. Концерт Ильдара Абдразакова совместно с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром

Народный артист Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат премии "Золотая маска" и двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков дал концерт 9 мая.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сцена павильона № 75 в праздничные майские дни также принимала артистов. Детский хор и солисты молодежной оперной программы Большого театра представили концерт ко Дню Победы.

Выставка Россия. Молодежная оперная программа и детский хор Большого театра Концерт ко Дню Великой Победы

Сцена павильона № 75 в праздничные майские дни также принимала артистов. Детский хор и солисты молодежной оперной программы Большого театра представили концерт ко Дню Победы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Концерт артистов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской Армии "Великой победе посвящается..." состоялся в павильоне № 75 11 мая.

Выставка Россия. Концерт Великой победе посвящается...

Концерт артистов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской Армии "Великой победе посвящается..." состоялся в павильоне № 75 11 мая.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Перед участниками и гостями первого Всероссийского свадебного фестиваля с праздничным концертом выступила певица Полина Гагарина.

Выставка Россия. Праздничный концерт для молодоженов в рамках Всероссийского свадебного фестиваля

Перед участниками и гостями первого Всероссийского свадебного фестиваля с праздничным концертом выступила певица Полина Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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В рамках фестиваля флешмобов "Вперед в будущее" каждую субботу на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 75 проходит танцевальный перформанс. Поучаствовать 11 мая в синхронных движениях под музыку снова смогли все желающие.

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб

В рамках фестиваля флешмобов "Вперед в будущее" каждую субботу на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 75 проходит танцевальный перформанс. Поучаствовать 11 мая в синхронных движениях под музыку снова смогли все желающие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Флешмоб "Молодежь России" "проехал" танцевальным поездом от стенда Дальнего Востока до Москвы. Молодые люди в образе путешественников с большими чемоданами и в одежде цветов российского флага удивили гостей выставки своим танцевальным номером.

Выставка Россия. Флешмоб Молодежь России

Флешмоб "Молодежь России" "проехал" танцевальным поездом от стенда Дальнего Востока до Москвы. Молодые люди в образе путешественников с большими чемоданами и в одежде цветов российского флага удивили гостей выставки своим танцевальным номером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В церемонии бракосочетания на Всероссийском свадебном фестивале приняла участие 151 пара со всей страны. Классические черно-белые наряды соседствовали с традиционной свадебной национальной одеждой российских регионов.

Выставка Россия. Открытие первого Всероссийского свадебного фестиваля

В церемонии бракосочетания на Всероссийском свадебном фестивале приняла участие 151 пара со всей страны. Классические черно-белые наряды соседствовали с традиционной свадебной национальной одеждой российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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На пленарной сессии "Возможности будущего" на международной выставке-форуме "Россия" обсудили цели и планируемые результаты нацпроекта "Молодежь и дети".

Выставка Россия. Пленарная сессия Возможности будущего: молодежь и дети. Молодежная политика и воспитание

На пленарной сессии "Возможности будущего" на международной выставке-форуме "Россия" обсудили цели и планируемые результаты нацпроекта "Молодежь и дети".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Молодожены Всероссийского свадебного фестиваля к месту регистрации прошли праздничным шествием вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем.

Выставка Россия. Открытие первого Всероссийского свадебного фестиваля

Молодожены Всероссийского свадебного фестиваля к месту регистрации прошли праздничным шествием вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители принесли цветы к стенду Белгородской области в павильоне № 75. В воскресенье в Белгороде от попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд жилого дома, погибли 15 человек. .

Выставка Россия. Стенд Белгородской области

Посетители принесли цветы к стенду Белгородской области в павильоне № 75. В воскресенье в Белгороде от попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд жилого дома, погибли 15 человек. .

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

В торжественном шествии, посвященном Дню Победы, участвовали более полутора тысяч человек. Представители регионов России, волонтеры, дирекция, гиды и гости выставки прошли по территории в сопровождении оркестров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В День Победы у главной арки ВДНХ при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

В праздничный майский день песни военных лет звучали на всех площадках выставки. Концерт Хора Сретенского монастыря "Песни Великой Победы" прошел на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Участники акции "Лучи Победы" в память о защитниках Родины создали из зажженных свечей огненную картину — орден Отечественной войны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

В День Победы музыка лилась со всех сторон — гости выставки подпевали и танцевали под песни военного времени. Аккорды вальса никого не оставили равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Народный артист Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат премии "Золотая маска" и двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков дал концерт 9 мая.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Сцена павильона № 75 в праздничные майские дни также принимала артистов. Детский хор и солисты молодежной оперной программы Большого театра представили концерт ко Дню Победы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Концерт артистов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской Армии "Великой победе посвящается..." состоялся в павильоне № 75 11 мая.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Перед участниками и гостями первого Всероссийского свадебного фестиваля с праздничным концертом выступила певица Полина Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В рамках фестиваля флешмобов "Вперед в будущее" каждую субботу на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 75 проходит танцевальный перформанс. Поучаствовать 11 мая в синхронных движениях под музыку снова смогли все желающие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Флешмоб "Молодежь России" "проехал" танцевальным поездом от стенда Дальнего Востока до Москвы. Молодые люди в образе путешественников с большими чемоданами и в одежде цветов российского флага удивили гостей выставки своим танцевальным номером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

В церемонии бракосочетания на Всероссийском свадебном фестивале приняла участие 151 пара со всей страны. Классические черно-белые наряды соседствовали с традиционной свадебной национальной одеждой российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

На пленарной сессии "Возможности будущего" на международной выставке-форуме "Россия" обсудили цели и планируемые результаты нацпроекта "Молодежь и дети".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Молодожены Всероссийского свадебного фестиваля к месту регистрации прошли праздничным шествием вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Посетители принесли цветы к стенду Белгородской области в павильоне № 75. В воскресенье в Белгороде от попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд жилого дома, погибли 15 человек. .

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
"У нас очень много талантливой молодежи. Чемпионат будет продолжаться, у нас еще будет большой общий зачет для взрослых. И я надеюсь, что они станут ежегодными и все более массовыми", - сказал Древаль журналистам.
В заключительной игре встретились 75 команд, представляющих 66 образовательных учреждений из 43 регионов России. Победителем была объявлена команда из МАОУ СОШИ "СОлНЦЕ" (Республика Татарстан). Второе место заняла команда из Пермского краевого центра "Муравейник" (Пермский край). Третье место разделили Центр дополнительного математического образования города Кургана (Курганская область) и Лицей НИУ ВШЭ в Москве.
"Очень рад видеть, что, побеждая в других наших чемпионатах, "Лиге знаний" и викторинах, команды победители и призеры не останавливаются после побед. Это самая большая опасность, когда ты победил и остановился. Они двигаются дальше, развиваются, ищут новые знания, участвуют в новых состязаниях", - сообщил Древаль.
Концерты, зарядка, роуп-скипинг: чем удивили зрителей на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.

Выставка Россия. DFM, Хит FM и Русское Радио представили свои программы. Выступление POLI (Полина Дубкова).

На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.

Выставка Россия. DFM, Хит FM и Русское Радио представили свои программы

На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.

Выставка Россия. DFM, Хит FM и Русское Радио представили свои программы

7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.

Выставка Россия. Мастер спорта России по боксу Фёдор Чудинов провел зарядку

Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.

Выставка Россия. Мастер спорта России по боксу Фёдор Чудинов провел зарядку

4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.

Выставка Россия. Гуманитарный марафон Платформы Дигория и Российского общества Знание

Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.

Выставка Россия. Гуманитарный марафон Платформы Дигория и Российского общества Знание. Александр Дугин, доктор политических наук, доктор социологических наук, профессор, руководитель Учебно-научного центра Высшая политическая школа имени И. Ильина РГГУ

Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.

Выставка Россия. Шоу-программа сахалинского ансамбля корейских барабанщиков Ханыль совместно с показательной программой спортивного клуба тхэквондо Торнадо

2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".

Выставка Россия. Шоу-программа сахалинского ансамбля корейских барабанщиков Ханыль совместно с показательной программой спортивного клуба тхэквондо Торнадо

Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.

Выставка Россия. Пасха в Доме российской кухни

В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.

Выставка Россия. Торжественная церемония награждения финалистов конкурса Территория Успеха

Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.

Выставка Россия. Зарядка на площадке Спортивная Россия с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко

Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.

Выставка Россия. Зарядка на площадке Спортивная Россия с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко

В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".

Выставка Россия. Финал Всероссийского конкурса Песни нашего полка

На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.

Выставка Россия. Концерт: Главные детские песни. Дети о Победе

На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.

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На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.

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7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.

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Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.

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4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.

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Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.

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Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.

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2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.

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Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".

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В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.

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Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.

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Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.

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В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Кроме того, он отметил, что в общероссийский финал чемпионата из некоторых образовательных учреждений попали сразу несколько команд при том, что зачет был на окружном и федеральном уровне.
"Явно что-то правильно делают в этой школе учителя, директор, наставники, сами ребята. Это стоит отметить на уровне всей страны и здорово, что мы это делаем на выставке "Россия", - добавил Древаль.
Всего в интеллектуальном турнире, организованном Российским обществом "Знание", приняли участие свыше 120 тысяч учащихся, представляющих порядка 14 тысяч учебных заведений. Для них в рамках Чемпионата была организована 21 игра по всей стране.
Выставка Россия
Экспоненты и организаторы форума "Россия" думают о сохранении его наследия
24 апреля, 14:32
 
Выставка-форум "Россия"РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Пермский крайМаксим ДревальВысшая школа экономики (ВШЭ)Российское общество "Знание"Выставка-форум "Россия"
 
 
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