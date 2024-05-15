https://ria.ru/20240515/dreval-1946279129.html

Древаль высказался о чемпионате "Что? Где? Когда?" среди школьников

Древаль высказался о чемпионате "Что? Где? Когда?" среди школьников - РИА Новости, 15.05.2024

Древаль высказался о чемпионате "Что? Где? Когда?" среди школьников

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль выразил надежду, что чемпионат "Что? Где? Когда?" для школьников и молодежи станет ежегодным и более массовым. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:39

2024-05-15T21:39

2024-05-15T21:39

выставка-форум "россия"

россия

республика татарстан (татарстан)

пермский край

максим древаль

высшая школа экономики (вшэ)

российское общество "знание"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль выразил надежду, что чемпионат "Что? Где? Когда?" для школьников и молодежи станет ежегодным и более массовым. В рамках Международной выставки-форума "Россия" 15 мая состоялся финал Знание.Игра: Чемпионата России по "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей. "У нас очень много талантливой молодежи. Чемпионат будет продолжаться, у нас еще будет большой общий зачет для взрослых. И я надеюсь, что они станут ежегодными и все более массовыми", - сказал Древаль журналистам. В заключительной игре встретились 75 команд, представляющих 66 образовательных учреждений из 43 регионов России. Победителем была объявлена команда из МАОУ СОШИ "СОлНЦЕ" (Республика Татарстан). Второе место заняла команда из Пермского краевого центра "Муравейник" (Пермский край). Третье место разделили Центр дополнительного математического образования города Кургана (Курганская область) и Лицей НИУ ВШЭ в Москве. "Очень рад видеть, что, побеждая в других наших чемпионатах, "Лиге знаний" и викторинах, команды победители и призеры не останавливаются после побед. Это самая большая опасность, когда ты победил и остановился. Они двигаются дальше, развиваются, ищут новые знания, участвуют в новых состязаниях", - сообщил Древаль. Кроме того, он отметил, что в общероссийский финал чемпионата из некоторых образовательных учреждений попали сразу несколько команд при том, что зачет был на окружном и федеральном уровне. "Явно что-то правильно делают в этой школе учителя, директор, наставники, сами ребята. Это стоит отметить на уровне всей страны и здорово, что мы это делаем на выставке "Россия", - добавил Древаль. Всего в интеллектуальном турнире, организованном Российским обществом "Знание", приняли участие свыше 120 тысяч учащихся, представляющих порядка 14 тысяч учебных заведений. Для них в рамках Чемпионата была организована 21 игра по всей стране.

https://ria.ru/20240424/forum-1942031995.html

россия

республика татарстан (татарстан)

пермский край

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россия, республика татарстан (татарстан), пермский край, максим древаль, высшая школа экономики (вшэ), российское общество "знание", выставка-форум "россия"