https://ria.ru/20240515/doros-1946291011.html

Полиция допрашивает жену подозреваемого в покушении на премьера Словакии

Полиция допрашивает жену подозреваемого в покушении на премьера Словакии - РИА Новости, 15.05.2024

Полиция допрашивает жену подозреваемого в покушении на премьера Словакии

Полиция забрала на допрос жену подозреваемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, сообщил словацкий телеканал JOJ. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:24

2024-05-15T23:24

2024-05-15T23:25

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция забрала на допрос жену подозреваемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, сообщил словацкий телеканал JOJ. "Полиция забрала на допрос жену стрелявшего", - проинформировал телеканал. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946240737.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо