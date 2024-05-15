Полиция допрашивает жену подозреваемого в покушении на премьера Словакии
JOJ: полиция забрала на допрос жену подозреваемого в покушении на Фицо
© AP Photo / TASR/Jan KroslákРаненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция забрала на допрос жену подозреваемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, сообщил словацкий телеканал JOJ.
"Полиция забрала на допрос жену стрелявшего", - проинформировал телеканал.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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