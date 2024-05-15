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При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы
При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы - РИА Новости, 15.05.2024
При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы
Здание больницы получило повреждения в результате ракетного обстрела Будённовского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:19
2024-05-15T14:19
2024-05-15T14:19
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Здание больницы получило повреждения в результате ракетного обстрела Будённовского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Будённовского района повреждено остекление здания больницы № 16 по улице Багратиона", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 12.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку. Кроме того, с 13.05 по 13.30 был обстрелян Петровский район города пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html
донецк
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Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания больницы при обстреле ВСУ