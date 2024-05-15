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При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/donetsk-1946142140.html
При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы
При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы - РИА Новости, 15.05.2024
При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы
Здание больницы получило повреждения в результате ракетного обстрела Будённовского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:19
2024-05-15T14:19
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Здание больницы получило повреждения в результате ракетного обстрела Будённовского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Будённовского района повреждено остекление здания больницы № 16 по улице Багратиона", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 12.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку. Кроме того, с 13.05 по 13.30 был обстрелян Петровский район города пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания больницы при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Здание больницы получило повреждения в результате ракетного обстрела Будённовского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Будённовского района повреждено остекление здания больницы № 16 по улице Багратиона", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 12.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку.
Кроме того, с 13.05 по 13.30 был обстрелян Петровский район города пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкБуденновский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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