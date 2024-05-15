https://ria.ru/20240515/donetsk-1946142140.html

При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы

При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы - РИА Новости, 15.05.2024

При ракетном обстреле Донецка пострадало здание больницы

Здание больницы получило повреждения в результате ракетного обстрела Будённовского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:19

2024-05-15T14:19

2024-05-15T14:19

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Здание больницы получило повреждения в результате ракетного обстрела Будённовского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Будённовского района повреждено остекление здания больницы № 16 по улице Багратиона", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в 12.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку. Кроме того, с 13.05 по 13.30 был обстрелян Петровский район города пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240107/obstrel-1920025097.html

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

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