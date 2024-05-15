https://ria.ru/20240515/dnr-1946146947.html
Пушилин сообщил о ежедневном продвижении российских военных в ДНР
Пушилин сообщил о ежедневном продвижении российских военных в ДНР - РИА Новости, 15.05.2024
Пушилин сообщил о ежедневном продвижении российских военных в ДНР
Российские военнослужащие ежедневно продвигаются на фронте в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:36
2024-05-15T14:36
2024-05-15T15:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
россия
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937294186_863:794:2983:1987_1920x0_80_0_0_c9e2646cfa6dc815883bece03319c5aa.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ежедневно продвигаются на фронте в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин."Мы сейчас видим, что вооруженные силы Российской Федерации очень грамотно выстроили тактику <...> Это создает тот успех, который мы сейчас фиксируем на многих участках линии фронта", - сказал Пушилин журналистам на полях Исламского форума в Казани.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937294186_929:474:2983:2015_1920x0_80_0_0_39bec84021ec3de957f96de5bad43e5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Денис Пушилин
Пушилин сообщил о ежедневном продвижении российских военных в ДНР
Пушилин: успех российских военных фиксируется на многих участках фронта в ДНР