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Пушилин сообщил о ежедневном продвижении российских военных в ДНР - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 15.05.2024 (обновлено: 15:20 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/dnr-1946146947.html
Пушилин сообщил о ежедневном продвижении российских военных в ДНР
Пушилин сообщил о ежедневном продвижении российских военных в ДНР - РИА Новости, 15.05.2024
Пушилин сообщил о ежедневном продвижении российских военных в ДНР
Российские военнослужащие ежедневно продвигаются на фронте в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:36
2024-05-15T15:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
россия
денис пушилин
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ежедневно продвигаются на фронте в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин."Мы сейчас видим, что вооруженные силы Российской Федерации очень грамотно выстроили тактику &lt;...&gt; Это создает тот успех, который мы сейчас фиксируем на многих участках линии фронта", - сказал Пушилин журналистам на полях Исламского форума в Казани.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Денис Пушилин
Пушилин сообщил о ежедневном продвижении российских военных в ДНР

Пушилин: успех российских военных фиксируется на многих участках фронта в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ежедневно продвигаются на фронте в ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин.
"Мы сейчас видим, что вооруженные силы Российской Федерации очень грамотно выстроили тактику <...> Это создает тот успех, который мы сейчас фиксируем на многих участках линии фронта", - сказал Пушилин журналистам на полях Исламского форума в Казани.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасностьРоссияДенис Пушилин
 
 
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