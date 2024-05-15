https://ria.ru/20240515/deti-1946198118.html
Почти 140 здоровых детей родилось от ВИЧ-инфицированных в Подмосковье
Почти 140 здоровых детей родилось от ВИЧ-инфицированных в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024
Почти 140 здоровых детей родилось от ВИЧ-инфицированных в Подмосковье
Почти 140 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось в Подмосковье с начала года, если женщина выполняет все рекомендации специалистов, то риск... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:51
2024-05-15T16:51
2024-05-15T16:51
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
александр пронин
год семьи
вич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608684_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9a81dbc3f3ed0f4b71605e6d32a47fa5.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Почти 140 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось в Подмосковье с начала года, если женщина выполняет все рекомендации специалистов, то риск передачи вируса ребенку составляет менее 1%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что ВИЧ — это не приговор. Женщина, которая своевременно встает на учет в женской консультации и проходит лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребенка", — сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в случае выполнения всех рекомендаций специалистов и приема терапии, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%. Пронин добавил, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку самым важным является первый этап – прием антиретровирусной терапии во время беременности. По его словам, на всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет – до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.
https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924790661.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608684_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_348e41316a4cc4604e959175a630c5cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), александр пронин, год семьи, вич
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Александр Пронин, Год семьи, ВИЧ
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Почти 140 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось в Подмосковье с начала года, если женщина выполняет все рекомендации специалистов, то риск передачи вируса ребенку составляет менее 1%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что ВИЧ — это не приговор. Женщина, которая своевременно встает на учет в женской консультации и проходит лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребенка", — сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в случае выполнения всех рекомендаций специалистов и приема терапии, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%.
Пронин добавил, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку самым важным является первый этап – прием антиретровирусной терапии во время беременности.
По его словам, на всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет – до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.