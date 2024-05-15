https://ria.ru/20240515/deti-1946198118.html

Почти 140 здоровых детей родилось от ВИЧ-инфицированных в Подмосковье

Почти 140 здоровых детей родилось от ВИЧ-инфицированных в Подмосковье - РИА Новости, 15.05.2024

Почти 140 здоровых детей родилось от ВИЧ-инфицированных в Подмосковье

Почти 140 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось в Подмосковье с начала года, если женщина выполняет все рекомендации специалистов, то риск... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:51

2024-05-15T16:51

2024-05-15T16:51

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Почти 140 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось в Подмосковье с начала года, если женщина выполняет все рекомендации специалистов, то риск передачи вируса ребенку составляет менее 1%, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что ВИЧ — это не приговор. Женщина, которая своевременно встает на учет в женской консультации и проходит лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребенка", — сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в случае выполнения всех рекомендаций специалистов и приема терапии, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%. Пронин добавил, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку самым важным является первый этап – прием антиретровирусной терапии во время беременности. По его словам, на всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет – до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924790661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), александр пронин, год семьи, вич