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Десант уничтожил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/desant-1946042122.html
Десант уничтожил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
Десант уничтожил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра - РИА Новости, 15.05.2024
Десант уничтожил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
Десантники-минометчики уничтожили пункт управления БПЛА с расчетом на правом берегу Днепра в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T05:06
2024-05-15T05:06
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Десантники-минометчики уничтожили пункт управления БПЛА с расчетом на правом берегу Днепра в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Подразделения десантников из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на правом берегу Днепра в Запорожской области в районе Энергодара. Разведка получила данные об обнаружении пункта управления БПЛА с расчетом противника на участке правобережья реки в зоне ответственности подразделений одного из гвардейских соединений ВДВ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что обнаружение противника на правом берегу Днепра осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата "Zala", для уничтожения цели было принято решение применить расчет "кочующего" 120-миллиметрового миномёта. "Беглым огнём с корректировкой минометчики ВДВ нанесли удар и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом", сообщили в оборонном ведомстве. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240515/su-25-1946041577.html
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десант уничтожил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мая – РИА Новости. Десантники-минометчики уничтожили пункт управления БПЛА с расчетом на правом берегу Днепра в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Подразделения десантников из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на правом берегу Днепра в Запорожской области в районе Энергодара. Разведка получила данные об обнаружении пункта управления БПЛА с расчетом противника на участке правобережья реки в зоне ответственности подразделений одного из гвардейских соединений ВДВ", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что обнаружение противника на правом берегу Днепра осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата "Zala", для уничтожения цели было принято решение применить расчет "кочующего" 120-миллиметрового миномёта.
"Беглым огнём с корректировкой минометчики ВДВ нанесли удар и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом", сообщили в оборонном ведомстве.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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