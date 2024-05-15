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Бастрыкину доложат по делу об инвалиде, госпитализированном с истощением
Бастрыкину доложат по делу об инвалиде, госпитализированном с истощением - РИА Новости, 15.05.2024
Бастрыкину доложат по делу об инвалиде, госпитализированном с истощением
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу москвички, которая надолго оставила в квартире 12-летнего сына-инвалида, сообщается в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:15
2024-05-15T21:15
2024-05-15T21:35
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу москвички, которая надолго оставила в квартире 12-летнего сына-инвалида, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала, что жительница Москвы надолго оставила в квартире 12-летнего сына, страдающего серьезным заболеванием и не способного ухаживать за собой. Мальчик был госпитализирован с истощением. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240114/moskva-1921277993.html
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат по делу об инвалиде, госпитализированном с истощением
Бастрыкину доложат по делу о ребенке-инвалиде, госпитализированном с истощением