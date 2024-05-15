https://ria.ru/20240515/delo-1946276451.html

Бастрыкину доложат по делу об инвалиде, госпитализированном с истощением

Бастрыкину доложат по делу об инвалиде, госпитализированном с истощением - РИА Новости, 15.05.2024

Бастрыкину доложат по делу об инвалиде, госпитализированном с истощением

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу москвички, которая надолго оставила в квартире 12-летнего сына-инвалида, сообщается в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T21:15

2024-05-15T21:15

2024-05-15T21:35

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу москвички, которая надолго оставила в квартире 12-летнего сына-инвалида, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала, что жительница Москвы надолго оставила в квартире 12-летнего сына, страдающего серьезным заболеванием и не способного ухаживать за собой. Мальчик был госпитализирован с истощением. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240114/moskva-1921277993.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)