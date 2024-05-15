https://ria.ru/20240515/debaty-1946256987.html

Байден и Трамп согласились принять участие в дебатах в сентябре

Байден и Трамп согласились принять участие в дебатах в сентябре - РИА Новости, 15.05.2024

Байден и Трамп согласились принять участие в дебатах в сентябре

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп заявили, что приняли приглашение от телеканала ABC на участие в еще одном раунде предвыборных... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:24

2024-05-15T19:24

2024-05-15T23:32

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:302:2617:1774_1920x0_80_0_0_1d3317ca515d97511a4686c55545b282.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп заявили, что приняли приглашение от телеканала ABC на участие в еще одном раунде предвыборных дебатов 10 сентября. Трамп и Байден ранее в среду приняли приглашение от телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня. "Я также получил и принял приглашение на дебаты, организованные ABC во вторник, 10 сентября", - написал Байден в соцсети Х. Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что принял приглашение.

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024