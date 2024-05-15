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Байден и Трамп согласились принять участие в дебатах в сентябре - РИА Новости, 15.05.2024
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19:24 15.05.2024 (обновлено: 23:32 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/debaty-1946256987.html
Байден и Трамп согласились принять участие в дебатах в сентябре
Байден и Трамп согласились принять участие в дебатах в сентябре - РИА Новости, 15.05.2024
Байден и Трамп согласились принять участие в дебатах в сентябре
Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп заявили, что приняли приглашение от телеканала ABC на участие в еще одном раунде предвыборных... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:24
2024-05-15T23:32
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп заявили, что приняли приглашение от телеканала ABC на участие в еще одном раунде предвыборных дебатов 10 сентября. Трамп и Байден ранее в среду приняли приглашение от телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня. "Я также получил и принял приглашение на дебаты, организованные ABC во вторник, 10 сентября", - написал Байден в соцсети Х. Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что принял приглашение.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден и Трамп согласились принять участие в дебатах в сентябре

Байден и Трамп приняли приглашение ABC на участие в дебатах 10 сентября

© AP Photo / Eugene HoshikoДжо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп заявили, что приняли приглашение от телеканала ABC на участие в еще одном раунде предвыборных дебатов 10 сентября.
Трамп и Байден ранее в среду приняли приглашение от телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня.
"Я также получил и принял приглашение на дебаты, организованные ABC во вторник, 10 сентября", - написал Байден в соцсети Х.
Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что принял приглашение.
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