https://ria.ru/20240515/debaty-1946200058.html
Трамп предложил Байдену дебаты со зрителями
Трамп предложил Байдену дебаты со зрителями - РИА Новости, 15.05.2024
Трамп предложил Байдену дебаты со зрителями
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы провести более двух раундов предвыборных дебатов с Джо Байденом и максимально расширить аудиторию, но... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:57
2024-05-15T16:57
2024-05-15T16:57
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы провести более двух раундов предвыборных дебатов с Джо Байденом и максимально расширить аудиторию, но принимает предложение своего предшественника и конкурента. Штаб кампании Байдена в среду сообщил о готовности к двум раундам теледебатов, начиная с июня, без зрителей в студии и участия иных кандидатов. "Просто скажите мне когда, и я там буду", - написал Трамп в собственной социальной сети Truth Social. "Я готов и хочу дебатировать с вороватым Джо в обе предложенные даты - в июне и сентябре. Я бы настоятельно рекомендовал более двух дебатов и для пущей зрелищности очень широкую аудиторию, хотя Байден, похоже, боится толп", - добавил он. Ранее Трамп говорил, что готов к дебатам с Байденом "в любое время и в любом месте". Своего конкурента он назвал "худшим полемистом" и "худшим на данный момент президентом в истории США".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп предложил Байдену дебаты со зрителями
Трамп предложил Байдену провести более двух раундов дебатов и созвать зрителей
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы провести более двух раундов предвыборных дебатов с Джо Байденом и максимально расширить аудиторию, но принимает предложение своего предшественника и конкурента.
Штаб кампании Байдена в среду сообщил о готовности к двум раундам теледебатов, начиная с июня, без зрителей в студии и участия иных кандидатов. "Просто скажите мне когда, и я там буду", - написал Трамп в собственной социальной сети Truth Social.
"Я готов и хочу дебатировать с вороватым Джо в обе предложенные даты - в июне и сентябре. Я бы настоятельно рекомендовал более двух дебатов и для пущей зрелищности очень широкую аудиторию, хотя Байден, похоже, боится толп", - добавил он.
Ранее Трамп говорил, что готов к дебатам с Байденом "в любое время и в любом месте". Своего конкурента он назвал "худшим полемистом" и "худшим на данный момент президентом в истории США".