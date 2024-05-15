https://ria.ru/20240515/debaty-1946200058.html

Трамп предложил Байдену дебаты со зрителями

Трамп предложил Байдену дебаты со зрителями - РИА Новости, 15.05.2024

Трамп предложил Байдену дебаты со зрителями

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы провести более двух раундов предвыборных дебатов с Джо Байденом и максимально расширить аудиторию, но... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:57

2024-05-15T16:57

2024-05-15T16:57

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы провести более двух раундов предвыборных дебатов с Джо Байденом и максимально расширить аудиторию, но принимает предложение своего предшественника и конкурента. Штаб кампании Байдена в среду сообщил о готовности к двум раундам теледебатов, начиная с июня, без зрителей в студии и участия иных кандидатов. "Просто скажите мне когда, и я там буду", - написал Трамп в собственной социальной сети Truth Social. "Я готов и хочу дебатировать с вороватым Джо в обе предложенные даты - в июне и сентябре. Я бы настоятельно рекомендовал более двух дебатов и для пущей зрелищности очень широкую аудиторию, хотя Байден, похоже, боится толп", - добавил он. Ранее Трамп говорил, что готов к дебатам с Байденом "в любое время и в любом месте". Своего конкурента он назвал "худшим полемистом" и "худшим на данный момент президентом в истории США".

https://ria.ru/20240505/ssha-1941516530.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024