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Спикер парламента Чечни досрочно сложил полномочия - РИА Новости, 15.05.2024
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14:33 15.05.2024 (обновлено: 18:05 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/daudov-1946145659.html
Спикер парламента Чечни досрочно сложил полномочия
Спикер парламента Чечни досрочно сложил полномочия - РИА Новости, 15.05.2024
Спикер парламента Чечни досрочно сложил полномочия
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:33
2024-05-15T18:05
политика
магомед даудов
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
северо-казахстанская область
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ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий, сообщил корреспондент РИА Новости."Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента", — заявил Даудов, отметив, что принял это решение после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым.Он поблагодарил депутатский корпус за эффективную работу.Как сообщил чеченский лидер, Даудов решил, что ему больше не надо оставаться на этой должности и стоит искать себя в других сферах.Новым спикером чеченского парламента стал его заместитель Шаид Жамалдаев."Знаю, что Шаид Вахаевич, как опытный управленец, легко справится с возложенными обязанностями", — отметил Кадыров.Жамалдаев родился 8 июля 1954 года в селе Октябрьское в Северо-Казахстанской области. В 1978 году окончил Горский сельскохозяйственный институт. Кандидат политических наук.
https://ria.ru/20240329/rossiya-1936509743.html
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политика, магомед даудов, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, северо-казахстанская область
Политика, Магомед Даудов, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Северо-Казахстанская область
Спикер парламента Чечни досрочно сложил полномочия

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов досрочно сложил полномочия

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента", — заявил Даудов, отметив, что принял это решение после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым.
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Он поблагодарил депутатский корпус за эффективную работу.
Как сообщил чеченский лидер, Даудов решил, что ему больше не надо оставаться на этой должности и стоит искать себя в других сферах.

С 2012 по 2015 год политик занимал должность руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, а с 2015-го — председателя парламента ЧР. Удостоен звания Героя Российской Федерации.

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Новым спикером чеченского парламента стал его заместитель Шаид Жамалдаев.
"Знаю, что Шаид Вахаевич, как опытный управленец, легко справится с возложенными обязанностями", — отметил Кадыров.
Жамалдаев родился 8 июля 1954 года в селе Октябрьское в Северо-Казахстанской области. В 1978 году окончил Горский сельскохозяйственный институт. Кандидат политических наук.
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ПолитикаМагомед ДаудовЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСеверо-Казахстанская область
 
 
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