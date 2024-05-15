https://ria.ru/20240515/daudov-1946145659.html

Спикер парламента Чечни досрочно сложил полномочия

Спикер парламента Чечни досрочно сложил полномочия - РИА Новости, 15.05.2024

Спикер парламента Чечни досрочно сложил полномочия

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:33

2024-05-15T14:33

2024-05-15T18:05

политика

магомед даудов

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

северо-казахстанская область

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ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий, сообщил корреспондент РИА Новости."Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента", — заявил Даудов, отметив, что принял это решение после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым.Он поблагодарил депутатский корпус за эффективную работу.Как сообщил чеченский лидер, Даудов решил, что ему больше не надо оставаться на этой должности и стоит искать себя в других сферах.Новым спикером чеченского парламента стал его заместитель Шаид Жамалдаев."Знаю, что Шаид Вахаевич, как опытный управленец, легко справится с возложенными обязанностями", — отметил Кадыров.Жамалдаев родился 8 июля 1954 года в селе Октябрьское в Северо-Казахстанской области. В 1978 году окончил Горский сельскохозяйственный институт. Кандидат политических наук.

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https://ria.ru/20240422/khuchiev-1941619145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, магомед даудов, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, северо-казахстанская область