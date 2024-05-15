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Бойцы группировки "Север" сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 15.05.2024 (обновлено: 08:54 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/damba-1946043825.html
Бойцы группировки "Север" сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом
Бойцы группировки "Север" сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом - РИА Новости, 15.05.2024
Бойцы группировки "Север" сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом
Украинские военные при отступлении планировали произвести подрыв заминированной дамбы на севере Харьковской области, саперы вместе со бойцами российской... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T06:04
2024-05-15T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 15 мая - РИА Новости. Украинские военные при отступлении планировали произвести подрыв заминированной дамбы на севере Харьковской области, саперы вместе со бойцами российской группировки "Север" произвели разминирование после штурма населенного пункта Пыльная, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Вин".&quot;Зашли успешно, рассредоточились, ... противник оставил заряды на дамбе и... наши саперы успешно предотвратили (разминированием этого объекта — Прим. Ред.) затопление этого поселка&quot;, — сказал собеседник.По его словам, противник не успел произвести подрыв и в срочном порядке бежал в сторону села Липцы."Чтобы затопить и не дать нам прохода и дальше двигаться. Если бы ее подорвали, не смогли зайти сюда", — отметил "Вин".Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.Генштаб ВСУ вечером во вторник заявил, что украинские военные были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск.
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936373366.html
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в мире, россия, харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Север" сорвали попытку ВСУ подорвать дамбу под Харьковом

Боец ВС России: инженеры предотвратили подрыв ВСУ дамбы в Харьковской области

© РИА НовостиРазминирование после штурма населенного пункта Пыльная
Разминирование после штурма населенного пункта Пыльная
© РИА Новости
Разминирование после штурма населенного пункта Пыльная
Читать ria.ru в
ПЫЛЬНАЯ (Харьковская обл.), 15 мая - РИА Новости. Украинские военные при отступлении планировали произвести подрыв заминированной дамбы на севере Харьковской области, саперы вместе со бойцами российской группировки "Север" произвели разминирование после штурма населенного пункта Пыльная, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным "Вин".
«

"Зашли успешно, рассредоточились, ... противник оставил заряды на дамбе и... наши саперы успешно предотвратили (разминированием этого объекта — Прим. Ред.) затопление этого поселка", — сказал собеседник.

По его словам, противник не успел произвести подрыв и в срочном порядке бежал в сторону села Липцы.
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"Чтобы затопить и не дать нам прохода и дальше двигаться. Если бы ее подорвали, не смогли зайти сюда", — отметил "Вин".
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
Генштаб ВСУ вечером во вторник заявил, что украинские военные были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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