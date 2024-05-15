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На Урале бывшая квартира Свердлова превратилась в публичный дом
На Урале бывшая квартира Свердлова превратилась в публичный дом - РИА Новости, 15.05.2024
На Урале бывшая квартира Свердлова превратилась в публичный дом
Бывшая штаб-квартира революционера Якова Свердлова превратилась в публичный дом в Екатеринбурге, сообщил член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:19
2024-05-15T14:19
2024-05-15T14:19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Бывшая штаб-квартира революционера Якова Свердлова превратилась в публичный дом в Екатеринбурге, сообщил член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в соцсети. "От штаб-квартиры революционеров до борделя: объект культурного наследия в Екатеринбурге арендовали проститутки. В начале 1900-х в небольшом двухэтажном особнячке на улице Кирова, 31, построенном в конце XIX века, заседали революционеры – Яков Свердлов организовал здесь штаб-квартиру Екатеринбургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии... Последние два года особняк, принадлежащий МУГИСО, пустовал, но недавно в нем снова закипела жизнь, а по вечерам в окнах стал гореть тусклый свет – здесь заработал самый настоящий бордель", – написал Чукреев на своей странице в "ВКонтакте". Заведение работало по-тихому, без рекламы и вывесок, а арендаторы вложились в косметический ремонт внутри здания, поставили кровати на двух этажах и джакузи. Накрыть публичный дом удалось в результате "контрольной закупки". "Мы сюда приехали, вызвали полицию – внутри были три девушки для интимных утех, одна администратор и двое парней-клиентов (один из них наш закупщик). Дамы доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в результате которого будет уголовное дело за организацию занятия проституцией", – добавил общественник. Как уточнил РИА Новости Чукреев, бордель существует около двух месяцев, также одной из сотрудниц публичного дома во время рейда стало плохо, ей вызвали скорую, однако от госпитализации она все же отказалась. В городском управлении МВД от комментариев по этой теме отказались. РИА Новости также отправило запрос в министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО).
https://rsport.ria.ru/20240515/khokkey-1946108102.html
https://radiosputnik.ru/20231025/metro-1905127576.html
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происшествия, екатеринбург, киров, яков свердлов
Происшествия, Екатеринбург, Киров, Яков Свердлов
На Урале бывшая квартира Свердлова превратилась в публичный дом
Член ОП Чукреев: бывшая штаб-квартира Свердлова превратилась в публичный дом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости.
Бывшая штаб-квартира революционера Якова Свердлова превратилась в публичный дом в Екатеринбурге, сообщил член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в соцсети
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"От штаб-квартиры революционеров до борделя: объект культурного наследия в Екатеринбурге арендовали проститутки. В начале 1900-х в небольшом двухэтажном особнячке на улице Кирова, 31, построенном в конце XIX века, заседали революционеры – Яков Свердлов организовал здесь штаб-квартиру Екатеринбургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии... Последние два года особняк, принадлежащий МУГИСО, пустовал, но недавно в нем снова закипела жизнь, а по вечерам в окнах стал гореть тусклый свет – здесь заработал самый настоящий бордель", – написал Чукреев на своей странице в "ВКонтакте".
Заведение работало по-тихому, без рекламы и вывесок, а арендаторы вложились в косметический ремонт внутри здания, поставили кровати на двух этажах и джакузи. Накрыть публичный дом удалось в результате "контрольной закупки".
"Мы сюда приехали, вызвали полицию – внутри были три девушки для интимных утех, одна администратор и двое парней-клиентов (один из них наш закупщик). Дамы доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, в результате которого будет уголовное дело за организацию занятия проституцией", – добавил общественник.
Как уточнил РИА Новости Чукреев, бордель существует около двух месяцев, также одной из сотрудниц публичного дома во время рейда стало плохо, ей вызвали скорую, однако от госпитализации она все же отказалась.
В городском управлении МВД от комментариев по этой теме отказались. РИА Новости также отправило запрос в министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО).