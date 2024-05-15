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В Орловской области ввели режим ЧС в АПК из-за заморозков - РИА Новости, 15.05.2024
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17:10 15.05.2024 (обновлено: 17:16 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/chs-1946204570.html
В Орловской области ввели режим ЧС в АПК из-за заморозков
В Орловской области ввели режим ЧС в АПК из-за заморозков - РИА Новости, 15.05.2024
В Орловской области ввели режим ЧС в АПК из-за заморозков
Режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе введен в Орловской области в связи с заморозками в начале мая, соответствующее постановление... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:10
2024-05-15T17:16
орловская область
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе введен в Орловской области в связи с заморозками в начале мая, соответствующее постановление правительства региона есть в распоряжении РИА Новости."В связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе на территории Орловской области, сложившейся в результате опасного агрометеорологического явления – заморозков, зафиксированных в период с 3 по 13 мая 2024 года… ввести с 14 мая 2024 года на территории Орловской области… режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе", – говорится в тексте документа.Как следует из постановления, подписанного губернатором региона Андреем Клычковым, обстановка на территории области, обусловленная заморозками, признана чрезвычайной ситуацией регионального характера. Согласно документу, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области должен принять меры, привлечь силы и средства для ликвидации и снижения последствий ЧС."Потери от заморозков составили около 2% общей посевной площади. В настоящее время предприняты все необходимые меры по снижению последствий ЧС в АПК региона. В том числе, департаментом сельского хозяйства Орловской области налажено взаимодействие с хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, пострадавшими от чрезвычайной ситуации", – уточнили РИА Новости сложившуюся ситуацию в пресс-службе правительства региона.Ранее сообщалось, что власти ряда регионов России, в том числе Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей, ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков в начале мая.
https://ria.ru/20240515/neurozhay-1945880305.html
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орловская область, происшествия
Орловская область, Происшествия
В Орловской области ввели режим ЧС в АПК из-за заморозков

В Орловской области ввели режим ЧС в АПК из-за заморозков в начале мая

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе введен в Орловской области в связи с заморозками в начале мая, соответствующее постановление правительства региона есть в распоряжении РИА Новости.
"В связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе на территории Орловской области, сложившейся в результате опасного агрометеорологического явления – заморозков, зафиксированных в период с 3 по 13 мая 2024 года… ввести с 14 мая 2024 года на территории Орловской области… режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе", – говорится в тексте документа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Как следует из постановления, подписанного губернатором региона Андреем Клычковым, обстановка на территории области, обусловленная заморозками, признана чрезвычайной ситуацией регионального характера. Согласно документу, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области должен принять меры, привлечь силы и средства для ликвидации и снижения последствий ЧС.
"Потери от заморозков составили около 2% общей посевной площади. В настоящее время предприняты все необходимые меры по снижению последствий ЧС в АПК региона. В том числе, департаментом сельского хозяйства Орловской области налажено взаимодействие с хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, пострадавшими от чрезвычайной ситуации", – уточнили РИА Новости сложившуюся ситуацию в пресс-службе правительства региона.
Ранее сообщалось, что власти ряда регионов России, в том числе Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей, ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков в начале мая.
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