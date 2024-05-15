https://ria.ru/20240515/chechnya-1946214424.html
В Чечне избрали нового председателя парламента
В Чечне избрали нового председателя парламента - РИА Новости, 15.05.2024
В Чечне избрали нового председателя парламента
Новым спикером чеченского парламента избран заместитель председателя парламента Шаид Жамалдаев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:43
2024-05-15T17:43
2024-05-15T17:43
политика
чеченская республика (чечня)
магомед даудов
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ГРОЗНЫЙ, 15 мая - РИА Новости. Новым спикером чеченского парламента избран заместитель председателя парламента Шаид Жамалдаев, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ходе внеочередного заседания в парламенте Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий председателя парламента Чечни. В среду в ходе тайного голосования чеченские парламентарии единогласно избрали Жамалдаева главой парламента. "Сегодня мне дали большую ответственность. С вашей помощью, с помощью всех мы с ней справимся. Я буду трудиться во благо нашего народа и главы", - сказал Жамалдаев. Шаид Жамалдаев родился 8 июля 1954 года в селе Октябрьское Конюховского района Северо-Казахстанской области. В 1973 году поступил в Горский сельскохозяйственный институт. Окончил институт в 1978 году по специальности "агрономия", ему присуждена квалификация "ученый агроном". Кандидат политических наук.
https://ria.ru/20240422/dobrovoltsy-1941548689.html
https://ria.ru/20240513/kadyrov-1945660295.html
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политика, чеченская республика (чечня), магомед даудов
Политика, Чеченская республика (Чечня), Магомед Даудов
В Чечне избрали нового председателя парламента
Новым председателем парламента Чечни стал Шаид Жамалдаев
ГРОЗНЫЙ, 15 мая - РИА Новости. Новым спикером чеченского парламента избран заместитель председателя парламента Шаид Жамалдаев, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ходе внеочередного заседания в парламенте Магомед Даудов
объявил о досрочном сложении полномочий председателя парламента Чечни
.
В среду в ходе тайного голосования чеченские парламентарии единогласно избрали Жамалдаева главой парламента.
"Сегодня мне дали большую ответственность. С вашей помощью, с помощью всех мы с ней справимся. Я буду трудиться во благо нашего народа и главы", - сказал Жамалдаев.
Шаид Жамалдаев родился 8 июля 1954 года в селе Октябрьское Конюховского района Северо-Казахстанской области. В 1973 году поступил в Горский сельскохозяйственный институт. Окончил институт в 1978 году по специальности "агрономия", ему присуждена квалификация "ученый агроном". Кандидат политических наук.