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Президент Словакии подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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17:55 15.05.2024 (обновлено: 18:31 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/chaputova-1946220563.html
Президент Словакии подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в Фицо
Президент Словакии подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Президент Словакии подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в Фицо
Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что злоумышленник, совершивший покушение на премьера республики Роберта Фицо, задержан полицией. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:55
2024-05-15T18:31
в мире
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что злоумышленник, совершивший покушение на премьера республики Роберта Фицо, задержан полицией.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость. Он доставлен в медицинское учреждение. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии."Полиция задержала нападавшего и предоставит информацию, когда это будет возможно", - сказала Чапутова в ходе обращения, которое транслировали словацкие телеканалы.Она попросила общественность воздержаться от поспешных выводов и дождаться информацию от правоохранителей, отметив, что самое главное сейчас - восстановление премьера Фицо.
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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, зузана чапутова
В мире, Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо, Зузана Чапутова
Президент Словакии подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в Фицо

Президент Словакии призвала дождаться информации от полици о покушении на Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что злоумышленник, совершивший покушение на премьера республики Роберта Фицо, задержан полицией.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость. Он доставлен в медицинское учреждение. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
"Полиция задержала нападавшего и предоставит информацию, когда это будет возможно", - сказала Чапутова в ходе обращения, которое транслировали словацкие телеканалы.
Она попросила общественность воздержаться от поспешных выводов и дождаться информацию от правоохранителей, отметив, что самое главное сейчас - восстановление премьера Фицо.
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Избранный президент Словакии прервал визит за рубеж из-за покушения на Фицо
Вчера, 17:45
 
В миреСловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт ФицоЗузана Чапутова
 
 
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