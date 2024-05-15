https://ria.ru/20240515/chaputova-1946220563.html

Президент Словакии подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в Фицо

Президент Словакии подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Президент Словакии подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что злоумышленник, совершивший покушение на премьера республики Роберта Фицо, задержан полицией. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:55

2024-05-15T17:55

2024-05-15T18:31

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что злоумышленник, совершивший покушение на премьера республики Роберта Фицо, задержан полицией.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость. Он доставлен в медицинское учреждение. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии."Полиция задержала нападавшего и предоставит информацию, когда это будет возможно", - сказала Чапутова в ходе обращения, которое транслировали словацкие телеканалы.Она попросила общественность воздержаться от поспешных выводов и дождаться информацию от правоохранителей, отметив, что самое главное сейчас - восстановление премьера Фицо.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946215765.html

словакия

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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, зузана чапутова