https://ria.ru/20240515/briks-1946148154.html

Президент Ирана приедет в Казань на саммит БРИКС

Президент Ирана приедет в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 15.05.2024

Президент Ирана приедет в Казань на саммит БРИКС

Президент Ирана Эбрахим Раиси примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джелали. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:38

2024-05-15T14:38

2024-05-15T15:21

иран

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россия

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ибрахим раиси

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джелали."Да, мы подтверждаем, иранский президент, доктор Раиси, его пригласили. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы он как президент Исламской Республики Иран, а также новый член БРИКС, примет участие (саммите) в дружественной нам стране, Российской Федерации", - сказал он журналистам на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, брикс, россия, в мире, ибрахим раиси, казань