https://ria.ru/20240515/briks-1946148154.html
Президент Ирана приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент Ирана приедет в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 15.05.2024
Президент Ирана приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент Ирана Эбрахим Раиси примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джелали. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:38
2024-05-15T14:38
2024-05-15T15:21
иран
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ибрахим раиси
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джелали."Да, мы подтверждаем, иранский президент, доктор Раиси, его пригласили. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы он как президент Исламской Республики Иран, а также новый член БРИКС, примет участие (саммите) в дружественной нам стране, Российской Федерации", - сказал он журналистам на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, брикс, россия, в мире, ибрахим раиси, казань
Иран, БРИКС, Россия, В мире, Ибрахим Раиси, Казань
Президент Ирана приедет в Казань на саммит БРИКС
Посол Ирана в России: Раиси приедет в Казань на саммит БРИКС в октябре
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джелали.
"Да, мы подтверждаем, иранский президент, доктор Раиси, его пригласили. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы он как президент Исламской Республики Иран, а также новый член БРИКС, примет участие (саммите) в дружественной нам стране, Российской Федерации", - сказал он журналистам на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Международный экономический форум России
и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества
. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
.