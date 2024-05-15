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Очень странно. В США возмутились поступком Блинкена в Киеве - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 15.05.2024 (обновлено: 15:22 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/blinken-1946160798.html
Очень странно. В США возмутились поступком Блинкена в Киеве
Очень странно. В США возмутились поступком Блинкена в Киеве - РИА Новости, 15.05.2024
Очень странно. В США возмутились поступком Блинкена в Киеве
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал в соцсети X поведение госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве. "Это просто странно..... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:18
2024-05-15T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
киев
украина
сша
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал в соцсети X поведение госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве. "Это просто странно... Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки посещает Украину, в то время как на нее с нового направления движется ядерная сверхдержава &lt;...&gt;. А главный американский дипломат останавливается, чтобы сыграть концерт? Это не может не удивлять", — написал он. Во время визита в Киев Блинкен в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию и вместе с украинской группой выступил в баре, где сыграл на гитаре и спел песню.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946110251.html
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в мире, энтони блинкен, киев, украина, сша, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, Киев, Украина, США, Дмитрий Кулеба
Очень странно. В США возмутились поступком Блинкена в Киеве

Офицер Дэвис раскритиковал поведение Блинкена во время визита в Киев

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал в соцсети X поведение госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве.

"Это просто странно... Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки посещает Украину, в то время как на нее с нового направления движется ядерная сверхдержава <...>. А главный американский дипломат останавливается, чтобы сыграть концерт? Это не может не удивлять", — написал он.

Во время визита в Киев Блинкен в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию и вместе с украинской группой выступил в баре, где сыграл на гитаре и спел песню.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенКиевУкраинаСШАДмитрий Кулеба
 
 
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