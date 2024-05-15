Очень странно. В США возмутились поступком Блинкена в Киеве
Офицер Дэвис раскритиковал поведение Блинкена во время визита в Киев
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал в соцсети X поведение госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве.
"Это просто странно... Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки посещает Украину, в то время как на нее с нового направления движется ядерная сверхдержава <...>. А главный американский дипломат останавливается, чтобы сыграть концерт? Это не может не удивлять", — написал он.
Во время визита в Киев Блинкен в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию и вместе с украинской группой выступил в баре, где сыграл на гитаре и спел песню.
"Это просто странно... Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки посещает Украину, в то время как на нее с нового направления движется ядерная сверхдержава <...>. А главный американский дипломат останавливается, чтобы сыграть концерт? Это не может не удивлять", — написал он.
Во время визита в Киев Блинкен в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию и вместе с украинской группой выступил в баре, где сыграл на гитаре и спел песню.