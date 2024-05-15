https://ria.ru/20240515/blinken-1946160798.html

Очень странно. В США возмутились поступком Блинкена в Киеве

Очень странно. В США возмутились поступком Блинкена в Киеве - РИА Новости, 15.05.2024

Очень странно. В США возмутились поступком Блинкена в Киеве

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал в соцсети X поведение госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве. "Это просто странно..... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:18

2024-05-15T15:18

2024-05-15T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

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украина

сша

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал в соцсети X поведение госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве. "Это просто странно... Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки посещает Украину, в то время как на нее с нового направления движется ядерная сверхдержава <...>. А главный американский дипломат останавливается, чтобы сыграть концерт? Это не может не удивлять", — написал он. Во время визита в Киев Блинкен в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетил местную пиццерию и вместе с украинской группой выступил в баре, где сыграл на гитаре и спел песню.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946110251.html

киев

украина

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в мире, энтони блинкен, киев, украина, сша, дмитрий кулеба