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США прорабатывают срочную поставку новых систем ПВО Украине - РИА Новости, 15.05.2024
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14:38 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/blinken-1946147466.html
США прорабатывают срочную поставку новых систем ПВО Украине
США прорабатывают срочную поставку новых систем ПВО Украине - РИА Новости, 15.05.2024
США прорабатывают срочную поставку новых систем ПВО Украине
США считают системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают "срочную" поставку новых комплексов Киеву, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:38
2024-05-15T14:38
в мире
киев
украина
энтони блинкен
дмитрий кулеба
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США считают системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают "срочную" поставку новых комплексов Киеву, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. "Что касается систем ПВО, то они являются для нас ключевым приоритетом", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. По его словам, Вашингтон "в срочном и приоритетном порядке" работает над тем, что изыскать доступные системы ПВО и передать их Украине. Госсекретарь также сообщил, что в скором времени Вашингтон и Киев намерены подписать двухстороннее соглашение в сфере безопасности, и на этом направлении стороны проделали "значительную работу". "В очень скором времени мы намерены финализировать текст, но наиболее тяжелая часть работы уже проделана. Я думаю, что мы подпишем соглашение в течение нескольких недель", - указал глава американской дипломатии.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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в мире, киев, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба, вашингтон (штат)
В мире, Киев, Украина, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Вашингтон (штат)
США прорабатывают срочную поставку новых систем ПВО Украине

В США назвали системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают поставку

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот"
Ракетная батарея Патриот
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Ракетная батарея "Патриот" . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США считают системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают "срочную" поставку новых комплексов Киеву, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Что касается систем ПВО, то они являются для нас ключевым приоритетом", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. По его словам, Вашингтон "в срочном и приоритетном порядке" работает над тем, что изыскать доступные системы ПВО и передать их Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Госсекретарь также сообщил, что в скором времени Вашингтон и Киев намерены подписать двухстороннее соглашение в сфере безопасности, и на этом направлении стороны проделали "значительную работу".
"В очень скором времени мы намерены финализировать текст, но наиболее тяжелая часть работы уже проделана. Я думаю, что мы подпишем соглашение в течение нескольких недель", - указал глава американской дипломатии.
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