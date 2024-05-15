https://ria.ru/20240515/blinken-1946147466.html
США прорабатывают срочную поставку новых систем ПВО Украине
США прорабатывают срочную поставку новых систем ПВО Украине - РИА Новости, 15.05.2024
США прорабатывают срочную поставку новых систем ПВО Украине
США считают системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают "срочную" поставку новых комплексов Киеву, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:38
2024-05-15T14:38
2024-05-15T14:38
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США считают системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают "срочную" поставку новых комплексов Киеву, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. "Что касается систем ПВО, то они являются для нас ключевым приоритетом", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. По его словам, Вашингтон "в срочном и приоритетном порядке" работает над тем, что изыскать доступные системы ПВО и передать их Украине. Госсекретарь также сообщил, что в скором времени Вашингтон и Киев намерены подписать двухстороннее соглашение в сфере безопасности, и на этом направлении стороны проделали "значительную работу". "В очень скором времени мы намерены финализировать текст, но наиболее тяжелая часть работы уже проделана. Я думаю, что мы подпишем соглашение в течение нескольких недель", - указал глава американской дипломатии.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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в мире, киев, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба, вашингтон (штат)
В мире, Киев, Украина, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Вашингтон (штат)
США прорабатывают срочную поставку новых систем ПВО Украине
В США назвали системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают поставку