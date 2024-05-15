https://ria.ru/20240515/blinken-1946142571.html

США дополнительно направят два миллиарда долларов Украине

США дополнительно направят два миллиарда долларов Украине - РИА Новости, 15.05.2024

США дополнительно направят два миллиарда долларов Украине

США направят 2 миллиарда долларов дополнительного финансирования на производство оружия на Украине и закупки Киевом вооружений, заявил в среду американский... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:21

2024-05-15T14:21

2024-05-15T14:34

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США направят 2 миллиарда долларов дополнительного финансирования на производство оружия на Украине и закупки Киевом вооружений, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы направим дополнительные 2 миллиарда долларов иностранного военного финансирования для Украины", - сообщил он на пресс-конференции в Киеве.Блинкен уточнил, что эти средства пойдут как на развитие военного производства на Украине, так и на возможность Киева закупать вооружения у других государств, включая США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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украина

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сша, украина, в мире, энтони блинкен, сергей лавров, киев, нато