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США дополнительно направят два миллиарда долларов Украине - РИА Новости, 15.05.2024
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14:21 15.05.2024 (обновлено: 14:34 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/blinken-1946142571.html
США дополнительно направят два миллиарда долларов Украине
США дополнительно направят два миллиарда долларов Украине - РИА Новости, 15.05.2024
США дополнительно направят два миллиарда долларов Украине
США направят 2 миллиарда долларов дополнительного финансирования на производство оружия на Украине и закупки Киевом вооружений, заявил в среду американский... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:21
2024-05-15T14:34
сша
украина
в мире
энтони блинкен
сергей лавров
киев
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США направят 2 миллиарда долларов дополнительного финансирования на производство оружия на Украине и закупки Киевом вооружений, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы направим дополнительные 2 миллиарда долларов иностранного военного финансирования для Украины", - сообщил он на пресс-конференции в Киеве.Блинкен уточнил, что эти средства пойдут как на развитие военного производства на Украине, так и на возможность Киева закупать вооружения у других государств, включая США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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сша, украина, в мире, энтони блинкен, сергей лавров, киев, нато
США, Украина, В мире, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Киев, НАТО
США дополнительно направят два миллиарда долларов Украине

Блинкен: США направят два миллиарда долларов на производство оружия на Украине

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США направят 2 миллиарда долларов дополнительного финансирования на производство оружия на Украине и закупки Киевом вооружений, заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Мы направим дополнительные 2 миллиарда долларов иностранного военного финансирования для Украины", - сообщил он на пресс-конференции в Киеве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Блинкен уточнил, что эти средства пойдут как на развитие военного производства на Украине, так и на возможность Киева закупать вооружения у других государств, включая США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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