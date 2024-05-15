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Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре - РИА Новости, 15.05.2024
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01:37 15.05.2024 (обновлено: 07:00 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/blinken-1946029897.html
Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре
Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре - РИА Новости, 15.05.2024
Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре
Украинские интернет-пользователи раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:37
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские интернет-пользователи раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре. "Пользователи соцсетей обрушились с критикой на госсекретаря США Блинкена после того, как он сыграл на гитаре и спел с группой "Rockin' In The Free World" в одном из киевских баров", - пишет издание. Как отмечается, часть пользователей социальной сети Х упрекает американские власти в том, что, пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США на фоне того, что "Америка полгода блокировала поставки оружия и авиации", Блинкен "торчит в центре Киева в баре". Пользователь также отмечает, что это всё, что нужно знать "об этих нелюдях и партнёрах". Один из пользователей также акцентирует внимание на экстренных отключениях света по Украине и многочисленных прилётах в Харькове, в то время как "этот тип играет на гитаре в Киеве". Другая же часть пользователей и вовсе перешла на оскорбления в адрес Блинкена. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за "концерт" американского дипломата в Киеве - в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен встретится с Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906399942.html
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917128162.html
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в мире, сша, киев, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба, дмитрий полянский, оон
В мире, США, Киев, Украина, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Полянский, ООН
Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре

"Страна.ua": украинцы в Сети раскритиковали Блинкена за концерт в киевском баре

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские интернет-пользователи раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре.
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"Пользователи соцсетей обрушились с критикой на госсекретаря США Блинкена после того, как он сыграл на гитаре и спел с группой "Rockin' In The Free World" в одном из киевских баров", - пишет издание.
Как отмечается, часть пользователей социальной сети Х упрекает американские власти в том, что, пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США на фоне того, что "Америка полгода блокировала поставки оружия и авиации", Блинкен "торчит в центре Киева в баре". Пользователь также отмечает, что это всё, что нужно знать "об этих нелюдях и партнёрах".
Один из пользователей также акцентирует внимание на экстренных отключениях света по Украине и многочисленных прилётах в Харькове, в то время как "этот тип играет на гитаре в Киеве".
Другая же часть пользователей и вовсе перешла на оскорбления в адрес Блинкена.
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Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен встретится с Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.
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