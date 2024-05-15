https://ria.ru/20240515/blinken-1946029897.html

Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре

Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре - РИА Новости, 15.05.2024

Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре

Украинские интернет-пользователи раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:37

2024-05-15T01:37

2024-05-15T07:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские интернет-пользователи раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua". Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре. "Пользователи соцсетей обрушились с критикой на госсекретаря США Блинкена после того, как он сыграл на гитаре и спел с группой "Rockin' In The Free World" в одном из киевских баров", - пишет издание. Как отмечается, часть пользователей социальной сети Х упрекает американские власти в том, что, пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США на фоне того, что "Америка полгода блокировала поставки оружия и авиации", Блинкен "торчит в центре Киева в баре". Пользователь также отмечает, что это всё, что нужно знать "об этих нелюдях и партнёрах". Один из пользователей также акцентирует внимание на экстренных отключениях света по Украине и многочисленных прилётах в Харькове, в то время как "этот тип играет на гитаре в Киеве". Другая же часть пользователей и вовсе перешла на оскорбления в адрес Блинкена. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за "концерт" американского дипломата в Киеве - в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен встретится с Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906399942.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917128162.html

https://ria.ru/20240514/pitstseriya-1945945332.html

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