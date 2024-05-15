Украинцы раскритиковали Блинкена за гитарный "концерт" в киевском баре
"Страна.ua": украинцы в Сети раскритиковали Блинкена за концерт в киевском баре
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские интернет-пользователи раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена за его "концерт" в киевском баре, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре.
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"Пользователи соцсетей обрушились с критикой на госсекретаря США Блинкена после того, как он сыграл на гитаре и спел с группой "Rockin' In The Free World" в одном из киевских баров", - пишет издание.
Как отмечается, часть пользователей социальной сети Х упрекает американские власти в том, что, пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США на фоне того, что "Америка полгода блокировала поставки оружия и авиации", Блинкен "торчит в центре Киева в баре". Пользователь также отмечает, что это всё, что нужно знать "об этих нелюдях и партнёрах".
Один из пользователей также акцентирует внимание на экстренных отключениях света по Украине и многочисленных прилётах в Харькове, в то время как "этот тип играет на гитаре в Киеве".
Другая же часть пользователей и вовсе перешла на оскорбления в адрес Блинкена.
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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за "концерт" американского дипломата в Киеве - в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен встретится с Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Киев и обсудит ситуацию на поле боя, воздействие от нового пакета помощи США и долгосрочные обязательства Вашингтона по поддержке Киева.