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Блинкен спел в Киеве песню про красно-бело-синие флаги на улице
Блинкен спел в Киеве песню про красно-бело-синие флаги на улице - РИА Новости, 15.05.2024
Блинкен спел в Киеве песню про красно-бело-синие флаги на улице
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев спел в местном баре песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, пишет Kyiv Independent. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T00:56
2024-05-15T00:56
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев спел в местном баре песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, пишет Kyiv Independent.Как отмечает издание, в соцсетях циркулируют ролики, на которых Блинкен играет на гитаре и поет вместе с другими музыкантами на сцене бара Barman Diktat.Представители заведения в ответ на запрос Kiev Independent подтвердили, что Блинкен выступал в баре, однако не стали предоставлять дополнительную информацию из "соображений безопасности".Песня, которую исполнил Блинкен, начинается со слов: "На улице флаги, красно-бело-синие..." (вероятно, цвет флага США), впервые она была исполнена Янгом в 1989 году, в ней в том числе содержится критика тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего и призыв радоваться жизни "в свободном мире". С момента релиза песня неоднократно использовалась на различных политических мероприятиях в США.Также в ходе визита в Киев Блинкен в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы. При этом во время официальных выступлений он заявил, что Украина переживает критический момент, и подчеркнул, что расширение мобилизации в стране является "трудным, но необходимым" решением.
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в мире, киев, сша, украина, энтони блинкен, дмитрий кулеба
В мире, Киев, США, Украина, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба
Блинкен спел в Киеве песню про красно-бело-синие флаги на улице
Блинкен спел в киевском баре песню канадского музыканта Нила Янга
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев спел в местном баре песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, пишет Kyiv Independent.
Как отмечает издание, в соцсетях циркулируют ролики, на которых Блинкен
играет на гитаре и поет вместе с другими музыкантами на сцене бара Barman Diktat.
Представители заведения в ответ на запрос Kiev Independent подтвердили, что Блинкен выступал в баре, однако не стали предоставлять дополнительную информацию из "соображений безопасности".
Песня, которую исполнил Блинкен, начинается со слов: "На улице флаги, красно-бело-синие..." (вероятно, цвет флага США), впервые она была исполнена Янгом в 1989 году, в ней в том числе содержится критика тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего и призыв радоваться жизни "в свободном мире". С момента релиза песня неоднократно использовалась на различных политических мероприятиях в США.
Также в ходе визита в Киев Блинкен в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы
отведал местной пиццы. При этом во время официальных выступлений он заявил, что Украина
переживает критический момент, и подчеркнул, что расширение мобилизации в стране является "трудным, но необходимым" решением.