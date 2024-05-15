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Полянский раскритиковал Блинкена за "концерт посреди мясорубки"

Полянский раскритиковал Блинкена за "концерт посреди мясорубки" - РИА Новости, 15.05.2024

Полянский раскритиковал Блинкена за "концерт посреди мясорубки"

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за "концерт" американского дипломата в Киеве - в то время, когда... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T00:30

2024-05-15T00:30

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за "концерт" американского дипломата в Киеве - в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку. Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре. "Иногда кажется, что люди, принимающие решения на Западе, совсем перестали думать. Жесткий троллинг все-таки, думаю, можно исключить. Им скорее всего настолько наплевать, как это может выглядеть для обывателей нищей и погрязшей в коррупции страны, жителей которых ловят на улицах и отправляют в мясорубку, что они даже не утруждают себя пошевелить извилинами", - написал Полянский в Telegram-канале. Дипломат отметил, что выступление американского госсекретаря опровергает заявления об ужасных условиях жизни на Украине из-за "варварских российских обстрелов": музыкальный клуб есть, свет внутри горит, отдыхающие также на месте. "А в Газе работают пиццерии? А музыкальные клубы? А почему же вы про Газу заседания не собираете и оружие Израилю поставляете? Вот какие вопросы, скорее всего, возникнут у тех, кто еще не разучился думать. А в Америке таких все еще, слава Богу, достаточно", - подытожил Полянский.

https://ria.ru/20240514/zakharova-1945998859.html

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