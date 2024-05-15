https://ria.ru/20240515/biznes-informatika-1946229389.html

Открылась школа по бизнес-информатике в рамках олимпиады "Я – профессионал"

Открылась школа по бизнес-информатике в рамках олимпиады "Я – профессионал" - РИА Новости, 15.05.2024

Открылась школа по бизнес-информатике в рамках олимпиады "Я – профессионал"

Сто студентов из 25 регионов России и 55 вузов стали участниками Весенней школы по направлению "Бизнес-информатика", которая проводится в рамках Всероссийской... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:39

2024-05-15T18:39

2024-05-15T18:39

россия

валерия касамара

втб (банк)

образование

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сто студентов из 25 регионов России и 55 вузов стали участниками Весенней школы по направлению "Бизнес-информатика", которая проводится в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает ВТБ. Образовательные школы проводятся ежегодно для участников олимпиады "Я – профессионал", прошедших дополнительный конкурсный отбор. Олимпиада направлена на проверку теоретических знаний, закрепление прикладных навыков и охватывает более 70 предметных областей. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки РФ. С 15 по 17 мая студенты смогут принять участие в кейс-чемпионате, разработать концепцию применения инноваций в своих вузах, а также посетить лекции и мастер-классы от сотрудников банка ВТБ и преподавателей НИУ "Высшая школа экономики". В ходе панельной дискуссии на тему "Вселенная возможностей: какие перспективы развития карьеры есть у молодых специалистов в 2024 году?" слушатели узнают, какие профессиональные компетенции сегодня наиболее востребованы. "Сегодня у работодателей особенно высок запрос на компетентные кадры в сфере бизнес-информатики, которые смогут оптимизировать бизнес-процессы и внедрять инновации. Весенняя школа по направлению "Бизнес-информатика" в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" стала точкой притяжения активных начинающих специалистов со всей страны: в этом году участниками стали 100 студентов из 25 регионов, которые представляют 55 российских университетов и филиалов. Уверена, школа станет ориентиром в процессе карьерной навигации наших участников, поможет им построить профессиональную траекторию и получить представление о своей будущей профессии", – приводятся в сообщении слова руководителя Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" Валерии Касамары. Как отметил заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, с помощью таких сезонных школ формируется среда для профессионального развития молодых специалистов: получения новых знаний, развития профессиональных компетенций, нетворкинга с экспертами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, валерия касамара, втб (банк), образование, высшая школа экономики (вшэ)