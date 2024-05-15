https://ria.ru/20240515/biznes-informatika-1946229389.html
Открылась школа по бизнес-информатике в рамках олимпиады "Я – профессионал"
Открылась школа по бизнес-информатике в рамках олимпиады "Я – профессионал" - РИА Новости, 15.05.2024
Открылась школа по бизнес-информатике в рамках олимпиады "Я – профессионал"
Сто студентов из 25 регионов России и 55 вузов стали участниками Весенней школы по направлению "Бизнес-информатика", которая проводится в рамках Всероссийской... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:39
2024-05-15T18:39
2024-05-15T18:39
россия
валерия касамара
втб (банк)
образование
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946234391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_399746f3844729313a19a98e6be37857.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сто студентов из 25 регионов России и 55 вузов стали участниками Весенней школы по направлению "Бизнес-информатика", которая проводится в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает ВТБ. Образовательные школы проводятся ежегодно для участников олимпиады "Я – профессионал", прошедших дополнительный конкурсный отбор. Олимпиада направлена на проверку теоретических знаний, закрепление прикладных навыков и охватывает более 70 предметных областей. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки РФ. С 15 по 17 мая студенты смогут принять участие в кейс-чемпионате, разработать концепцию применения инноваций в своих вузах, а также посетить лекции и мастер-классы от сотрудников банка ВТБ и преподавателей НИУ "Высшая школа экономики". В ходе панельной дискуссии на тему "Вселенная возможностей: какие перспективы развития карьеры есть у молодых специалистов в 2024 году?" слушатели узнают, какие профессиональные компетенции сегодня наиболее востребованы. "Сегодня у работодателей особенно высок запрос на компетентные кадры в сфере бизнес-информатики, которые смогут оптимизировать бизнес-процессы и внедрять инновации. Весенняя школа по направлению "Бизнес-информатика" в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" стала точкой притяжения активных начинающих специалистов со всей страны: в этом году участниками стали 100 студентов из 25 регионов, которые представляют 55 российских университетов и филиалов. Уверена, школа станет ориентиром в процессе карьерной навигации наших участников, поможет им построить профессиональную траекторию и получить представление о своей будущей профессии", – приводятся в сообщении слова руководителя Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" Валерии Касамары. Как отметил заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, с помощью таких сезонных школ формируется среда для профессионального развития молодых специалистов: получения новых знаний, развития профессиональных компетенций, нетворкинга с экспертами.
https://ria.ru/20231124/vtb_onlayn-1911740716.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946234391_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6890d1cae937fa23e74638deda4c3ecd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерия касамара, втб (банк), образование, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Валерия Касамара, ВТБ (банк), Образование, Высшая школа экономики (ВШЭ)
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сто студентов из 25 регионов России и 55 вузов стали участниками Весенней школы по направлению "Бизнес-информатика", которая проводится в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает ВТБ.
Образовательные школы проводятся ежегодно для участников олимпиады "Я – профессионал", прошедших дополнительный конкурсный отбор. Олимпиада направлена на проверку теоретических знаний, закрепление прикладных навыков и охватывает более 70 предметных областей. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки РФ.
С 15 по 17 мая студенты смогут принять участие в кейс-чемпионате, разработать концепцию применения инноваций в своих вузах, а также посетить лекции и мастер-классы от сотрудников банка ВТБ
и преподавателей НИУ "Высшая школа экономики". В ходе панельной дискуссии на тему "Вселенная возможностей: какие перспективы развития карьеры есть у молодых специалистов в 2024 году?" слушатели узнают, какие профессиональные компетенции сегодня наиболее востребованы.
«
"Сегодня у работодателей особенно высок запрос на компетентные кадры в сфере бизнес-информатики, которые смогут оптимизировать бизнес-процессы и внедрять инновации. Весенняя школа по направлению "Бизнес-информатика" в рамках Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" стала точкой притяжения активных начинающих специалистов со всей страны: в этом году участниками стали 100 студентов из 25 регионов, которые представляют 55 российских университетов и филиалов. Уверена, школа станет ориентиром в процессе карьерной навигации наших участников, поможет им построить профессиональную траекторию и получить представление о своей будущей профессии", – приводятся в сообщении слова руководителя Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" Валерии Касамары.
Как отметил заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, с помощью таких сезонных школ формируется среда для профессионального развития молодых специалистов: получения новых знаний, развития профессиональных компетенций, нетворкинга с экспертами.