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В Финляндии после покушения на премьера Словакии усилят меры безопасности

В Финляндии после покушения на премьера Словакии усилят меры безопасности - РИА Новости, 15.05.2024

В Финляндии после покушения на премьера Словакии усилят меры безопасности

Меры безопасности будут усилены в Финляндии после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил финский премьер Петтери Орпо. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:16

2024-05-15T23:16

2024-05-15T23:16

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словакия

украина

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петтери орпо

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в Финляндии после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил финский премьер Петтери Орпо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. . Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула. "К сожалению, время такое, что мы все должны готовиться к печальным событиям. Общая готовность и бдительность, безусловно, будут повышены по всей Европе и в Финляндии", - сказал Орпо в интервью общественному вещателю Yle. Премьер-министр Словакии также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Кроме того, Фицо утверждал, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946240737.html

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