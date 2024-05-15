https://ria.ru/20240515/berlin-1946170584.html
В Берлине мужчина попытался украсть трусы в магазине
В Берлине мужчина попытался украсть трусы в магазине - РИА Новости, 15.05.2024
В Берлине мужчина попытался украсть трусы в магазине
Мужчина попытался украсть трусы в известном универмаге Kaufhaus des Westens в Берлине, а когда его остановил охранник, то ударил его несколько раз по голове... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:43
2024-05-15T15:43
2024-05-15T15:43
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мужчина попытался украсть трусы в известном универмаге Kaufhaus des Westens в Берлине, а когда его остановил охранник, то ударил его несколько раз по голове куском брусчатки, сообщила в среду полиция города. По данным полиции, инцидент произошел в среду вечером, когда 29-летний злоумышленник попытался покинуть магазин с украденными трусами, но на выходе его остановил охранник и попросил остаться для проверки. "Сообщается, что задержанный несколько раз ударил охранника по голове куском брусчатки, который у него был", - говорится в заявлении полиции. Коллеги охранника сумели задержать нападавшего до прибытия полиции. Пострадавший был госпитализирован. Торговый дом Kaufhaus des Westens был открыт в Берлине в 1907 году и некоторое время считался крупнейшим универмагом континентальной Европы.
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в мире, берлин (город), европа
В мире, Берлин (город), Европа
В Берлине мужчина попытался украсть трусы в магазине
В Берлине мужчина попытался украсть трусы и ударил охранника куском брусчатки
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мужчина попытался украсть трусы в известном универмаге Kaufhaus des Westens в Берлине, а когда его остановил охранник, то ударил его несколько раз по голове куском брусчатки, сообщила в среду полиция города.
По данным полиции, инцидент произошел в среду вечером, когда 29-летний злоумышленник попытался покинуть магазин с украденными трусами, но на выходе его остановил охранник и попросил остаться для проверки.
«
"Сообщается, что задержанный несколько раз ударил охранника по голове куском брусчатки, который у него был", - говорится в заявлении полиции.
Коллеги охранника сумели задержать нападавшего до прибытия полиции. Пострадавший был госпитализирован.
Торговый дом Kaufhaus des Westens был открыт в Берлине в 1907 году и некоторое время считался крупнейшим универмагом континентальной Европы
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