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В Белгородской области сбили четыре ударных дрона ВСУ стрелковым оружием - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 15.05.2024 (обновлено: 12:38 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/belgorod-1946099802.html
В Белгородской области сбили четыре ударных дрона ВСУ стрелковым оружием
В Белгородской области сбили четыре ударных дрона ВСУ стрелковым оружием - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгородской области сбили четыре ударных дрона ВСУ стрелковым оружием
Четыре украинских ударных беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории Белгородской области, удалось сбить за минувшие сутки при... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:24
2024-05-15T12:38
белгородская область
белгородский район
чернянский район
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Четыре украинских ударных беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории Белгородской области, удалось сбить за минувшие сутки при помощи стрелкового оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Во вторник поступило сообщение об уничтожении стрелковым оружием украинского беспилотника самолетного типа в Грайворонском городском округе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще два БПЛА сбили из стрелкового оружия в Белгородском районе, один - в Чернянском районе. Собеседник агентства отметил, что информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала. За минувшие сутки Минобороны сообщило о 16 сбитых ПВО в Белгородской области украинских беспилотниках.
https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html
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белгородская область, белгородский район, чернянский район
Белгородская область, Белгородский район, Чернянский район, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области сбили четыре ударных дрона ВСУ стрелковым оружием

В Белгородской области за сутки сбили 4 ударных дрона ВСУ стрелковым оружием

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВъездная стела Грайворонского округа Белгородской области
Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Четыре украинских ударных беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории Белгородской области, удалось сбить за минувшие сутки при помощи стрелкового оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Во вторник поступило сообщение об уничтожении стрелковым оружием украинского беспилотника самолетного типа в Грайворонском городском округе", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что еще два БПЛА сбили из стрелкового оружия в Белгородском районе, один - в Чернянском районе.
Собеседник агентства отметил, что информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала.
За минувшие сутки Минобороны сообщило о 16 сбитых ПВО в Белгородской области украинских беспилотниках.
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