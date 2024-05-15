https://ria.ru/20240515/belgorod-1946099802.html
В Белгородской области сбили четыре ударных дрона ВСУ стрелковым оружием
В Белгородской области сбили четыре ударных дрона ВСУ стрелковым оружием - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгородской области сбили четыре ударных дрона ВСУ стрелковым оружием
Четыре украинских ударных беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории Белгородской области, удалось сбить за минувшие сутки при... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:24
2024-05-15T12:24
2024-05-15T12:38
белгородская область
белгородский район
чернянский район
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Четыре украинских ударных беспилотника самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории Белгородской области, удалось сбить за минувшие сутки при помощи стрелкового оружия, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Во вторник поступило сообщение об уничтожении стрелковым оружием украинского беспилотника самолетного типа в Грайворонском городском округе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что еще два БПЛА сбили из стрелкового оружия в Белгородском районе, один - в Чернянском районе. Собеседник агентства отметил, что информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала. За минувшие сутки Минобороны сообщило о 16 сбитых ПВО в Белгородской области украинских беспилотниках.
https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html
https://ria.ru/20240513/gladkov-1945710537.html
белгородская область
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белгородская область, белгородский район, чернянский район
Белгородская область, Белгородский район, Чернянский район, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области сбили четыре ударных дрона ВСУ стрелковым оружием
В Белгородской области за сутки сбили 4 ударных дрона ВСУ стрелковым оружием