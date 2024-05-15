https://ria.ru/20240515/bayden-1946040319.html

Байден назвал Трампа неудачником

Байден назвал Трампа неудачником - РИА Новости, 15.05.2024

Байден назвал Трампа неудачником

Президент США Джо Байден назвал бывшего главу государства Дональда Трампа неудачником с проблемами в ходе своего выступления в Азиатско-Тихоокеанском... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T04:40

2024-05-15T04:40

2024-05-15T04:40

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал бывшего главу государства Дональда Трампа неудачником с проблемами в ходе своего выступления в Азиатско-Тихоокеанском американском институте исследований конгресса. "Тот другой парень - неудачник. Думаю, что у него проблемы", - заявил хозяин Белого дома под овации участников мероприятия. В ходе своего выступления Байден обвинил Трампа в попытке добиться от своих однопартийцев по Республиканской партии в конгрессе США блокировки инициативы американской администрации, направленной на увеличение объема выдачи видов на жительство в США для иностранцев.

https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп