https://ria.ru/20240515/avialesookhrana-1946055818.html

В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана

В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана - РИА Новости, 15.05.2024

В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана

В России за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 2242 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:17

2024-05-15T09:17

2024-05-15T09:17

происшествия

россия

амурская область

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945544538_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_08b8a2fede3e0c7326ffd921973965b2.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 2242 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.05.2024 года в 11 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 49 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2242 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 15 мая в России действовал 41 лесной пожар на площади 3673 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали три пожара на 1213 гектарах.

https://ria.ru/20240515/vladivostok-1946038208.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии