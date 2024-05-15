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В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана
В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана - РИА Новости, 15.05.2024
В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана
В России за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 2242 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:17
2024-05-15T09:17
2024-05-15T09:17
происшествия
россия
амурская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 2242 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.05.2024 года в 11 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 49 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2242 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 15 мая в России действовал 41 лесной пожар на площади 3673 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали три пожара на 1213 гектарах.
https://ria.ru/20240515/vladivostok-1946038208.html
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происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Амурская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана
В России за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 2242 гектара