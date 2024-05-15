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В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана - РИА Новости, 15.05.2024
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09:17 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/avialesookhrana-1946055818.html
В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана
В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана - РИА Новости, 15.05.2024
В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана
В России за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 2242 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:17
2024-05-15T09:17
происшествия
россия
амурская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 2242 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.05.2024 года в 11 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 49 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2242 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 15 мая в России действовал 41 лесной пожар на площади 3673 гектара, их активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали три пожара на 1213 гектарах.
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происшествия, россия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Амурская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 49 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана

В России за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 2242 гектара

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиПриродный пожар в Амурской области
Природный пожар в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России за сутки потушили 49 природных пожаров на площади 2242 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.05.2024 года в 11 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 49 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 2242 гектара", - говорится в сообщении.
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К полуночи 15 мая в России действовал 41 лесной пожар на площади 3673 гектара, их активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Амурской области - там действовали три пожара на 1213 гектарах.
 
ПроисшествияРоссияАмурская областьПриродные пожары в России
 
 
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