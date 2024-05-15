https://ria.ru/20240515/attal-1946288233.html

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов - РИА Новости, 15.05.2024

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове, сообщил премьер страны Габриэль Атталь на кризисном совещании министров, которое транслировал... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T23:03

2024-05-15T23:03

2024-05-15T23:58

в мире

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ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости. Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове, сообщил премьер страны Габриэль Атталь на кризисном совещании министров, которое транслировал телеканал BFMTV."Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии", — заявил он.По словам Атталя, подкрепление вооруженными силами запросил верховный комиссар заморской территории Луи Ле Фран. Он же распорядился заблокировать на острове доступ к соцсети TikTok.Сообщается, что с 20:00 по парижскому времени в Новой Каледонии действует режим чрезвычайной ситуации. По данным официального представителя кабмина Франции Приски Тевено, декрет о ЧС будет действовать 12 дней.Кроме того, глава МВД республики Жеральд Дарманен издал распоряжение заключить под домашний арест двух сторонников независимости острова, стоявших у истоков протестов.По данным СМИ, в четверг утром президент Эммануэль Макрон соберет совет безопасности для оценки ситуации.В понедельник, 13 мая, мирная демонстрация в Нумеа переросла в погромы: злоумышленники сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли. Пострадали сотни человек, в том числе десятки силовиков. Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестуют из-за обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта. Документ предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.

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https://ria.ru/20240306/putin-1931597571.html

https://ria.ru/20240511/zapad-1945146688.html

франция

новая каледония

тихий океан

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в мире, франция, новая каледония, тихий океан, габриэль атталь, жеральд дарманен, эммануэль макрон, tiktok