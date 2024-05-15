https://ria.ru/20240515/atacms-1946046914.html

ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом и авиабомбы HAMMER над Белгородом

ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом и авиабомбы HAMMER над Белгородом - РИА Новости, 15.05.2024

ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом и авиабомбы HAMMER над Белгородом

Минувшей ночью системы ПВО сбили над Крымом ракеты ATACMS, а над Белгородом — французские бомбы HAMMER, снаряды РСЗО и дроны, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:18

2024-05-15T07:18

2024-05-15T08:44

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над Крымом ракеты ATACMS, а над Белгородом — французские бомбы HAMMER, снаряды РСЗО и дроны, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб HAMMER, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Так, над Белгородской областью уничтожили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотников. Крым пытались атаковать десять американских ракет ATACMS.Еще пять дронов сбили над Курской областью, три перехватили над территорией Брянской области.По информации губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, украинские ракеты сбили над морем в районе аэродрома "Бельбек". Обломки упали у села Полюшко, там началось возгорание, но его потушили спасатели. Повреждений гражданской инфраструктуры нет. Кроме того, обломки упали в районе улицы Федоровской, обошлось без пострадавших.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом в поселке Дубовое. Пострадали два человека.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО регулярно отбивает атаки противника.

https://ria.ru/20240515/vzryvy-1946045241.html

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