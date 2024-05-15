https://ria.ru/20240515/arest-1946252236.html

В Москве заочно арестовали капитана ВСУ Пятку

В Москве заочно арестовали капитана ВСУ Пятку - РИА Новости, 15.05.2024

В Москве заочно арестовали капитана ВСУ Пятку

Басманный суд Москвы заочно арестовал предположительно погибшего капитана вооруженных сил Украины Виктора Пятку по статье о жестоком обращении с военнопленными... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:01

2024-05-15T19:01

2024-05-15T19:01

специальная военная операция на украине

москва

мариуполь

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал предположительно погибшего капитана вооруженных сил Украины Виктора Пятку по статье о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, либо применении запрещенных средств и методов ведения войны, следует из базы данных столичных судов общей юрисдикции. Ходатайство об избрании Пятке В.А. меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено 24 апреля, но карточка дела появилась в базе недавно. Человек с такими фамилией и инициалами значился военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, и, согласно сообщениям украинских СМИ, был посмертно награжден орденом "За мужність" І степени. По некоторым данным, он погиб в Мариуполе в 2022 году.

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москва

мариуполь

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москва, мариуполь, вооруженные силы украины, происшествия