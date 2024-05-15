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В Москве заочно арестовали капитана ВСУ Пятку - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/arest-1946252236.html
В Москве заочно арестовали капитана ВСУ Пятку
В Москве заочно арестовали капитана ВСУ Пятку - РИА Новости, 15.05.2024
В Москве заочно арестовали капитана ВСУ Пятку
Басманный суд Москвы заочно арестовал предположительно погибшего капитана вооруженных сил Украины Виктора Пятку по статье о жестоком обращении с военнопленными... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:01
2024-05-15T19:01
специальная военная операция на украине
москва
мариуполь
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал предположительно погибшего капитана вооруженных сил Украины Виктора Пятку по статье о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, либо применении запрещенных средств и методов ведения войны, следует из базы данных столичных судов общей юрисдикции. Ходатайство об избрании Пятке В.А. меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено 24 апреля, но карточка дела появилась в базе недавно. Человек с такими фамилией и инициалами значился военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, и, согласно сообщениям украинских СМИ, был посмертно награжден орденом "За мужність" І степени. По некоторым данным, он погиб в Мариуполе в 2022 году.
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москва, мариуполь, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Москве заочно арестовали капитана ВСУ Пятку

В Москве капитана ВСУ Пятку заочно арестовали за жестокое обращение с пленными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал предположительно погибшего капитана вооруженных сил Украины Виктора Пятку по статье о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, либо применении запрещенных средств и методов ведения войны, следует из базы данных столичных судов общей юрисдикции.
Ходатайство об избрании Пятке В.А. меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено 24 апреля, но карточка дела появилась в базе недавно.
Человек с такими фамилией и инициалами значился военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, и, согласно сообщениям украинских СМИ, был посмертно награжден орденом "За мужність" І степени. По некоторым данным, он погиб в Мариуполе в 2022 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваМариупольВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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