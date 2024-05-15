https://ria.ru/20240515/arest-1946134361.html

Московского блогера, оскорблявшего участников СВО, арестовали

Московского блогера, оскорблявшего участников СВО, арестовали - РИА Новости, 15.05.2024

Московского блогера, оскорблявшего участников СВО, арестовали

Блогер, оскорблявший участников СВО, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:59

2024-05-15T13:59

2024-05-15T14:09

происшествия

зеленоград

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блогер, оскорблявший участников СВО, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Мужчина вел в интернете трансляцию, в ходе которой оставлял негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО. Было возбуждено дело п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Его задержали в Зеленограде. Мужчине предъявили обвинение, он сознался в содеянном. "По ходатайству следователей ГСУ СК России по Москве столичному блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945790203.html

зеленоград

москва

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происшествия, зеленоград, москва, следственный комитет россии (ск рф)