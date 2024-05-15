Рейтинг@Mail.ru
Московского блогера, оскорблявшего участников СВО, арестовали - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 15.05.2024 (обновлено: 14:09 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/arest-1946134361.html
Московского блогера, оскорблявшего участников СВО, арестовали
Московского блогера, оскорблявшего участников СВО, арестовали - РИА Новости, 15.05.2024
Московского блогера, оскорблявшего участников СВО, арестовали
Блогер, оскорблявший участников СВО, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:59
2024-05-15T14:09
происшествия
зеленоград
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946137734_277:162:1113:632_1920x0_80_0_0_4c9522936962a4c7fd96be548e977d7e.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блогер, оскорблявший участников СВО, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Мужчина вел в интернете трансляцию, в ходе которой оставлял негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО. Было возбуждено дело п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Его задержали в Зеленограде. Мужчине предъявили обвинение, он сознался в содеянном. "По ходатайству следователей ГСУ СК России по Москве столичному блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945790203.html
зеленоград
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946137734_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a8e3f52f65cb65771766dc03b2b02ead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зеленоград, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Зеленоград, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Московского блогера, оскорблявшего участников СВО, арестовали

Московскому блогеру, оскорблявшему участников СВО, предъявили обвинение

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Соколовский в суде
Александр Соколовский в суде - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Соколовский в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Блогер, оскорблявший участников СВО, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Мужчина вел в интернете трансляцию, в ходе которой оставлял негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО. Было возбуждено дело п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Его задержали в Зеленограде. Мужчине предъявили обвинение, он сознался в содеянном.
"По ходатайству следователей ГСУ СК России по Москве столичному блогеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой
14 мая, 10:48
 
ПроисшествияЗеленоградМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала