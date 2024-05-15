https://ria.ru/20240515/anashkin-1946179725.html

Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа

Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа - РИА Новости, 15.05.2024

Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа

Участник состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Анашкин является врио командующего войсками Южного военного округа, следует из... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:11

2024-05-15T16:11

2024-05-15T16:11

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Анашкин является врио командующего войсками Южного военного округа, следует из обнародованных в среду материалов Кремля. На сайте Кремля опубликован список участников встречи президента с командующими войсками военных округов. "Анашкин Геннадий Владимирович – временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240510/medvedev-1945150452.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф