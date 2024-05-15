https://ria.ru/20240515/anashkin-1946179725.html
Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа
Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа - РИА Новости, 15.05.2024
Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа
Участник состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Анашкин является врио командующего войсками Южного военного округа, следует из... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:11
2024-05-15T16:11
2024-05-15T16:11
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Анашкин является врио командующего войсками Южного военного округа, следует из обнародованных в среду материалов Кремля. На сайте Кремля опубликован список участников встречи президента с командующими войсками военных округов. "Анашкин Геннадий Владимирович – временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240510/medvedev-1945150452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа
Анашкин в материалах Кремля указан как врио командующего Южным военным округом
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Анашкин является врио командующего войсками Южного военного округа, следует из обнародованных в среду материалов Кремля.
На сайте Кремля опубликован список участников встречи президента с командующими войсками военных округов.
"Анашкин Геннадий Владимирович – временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа", - говорится в сообщении.