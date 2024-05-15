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Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа - РИА Новости, 15.05.2024
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16:11 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/anashkin-1946179725.html
Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа
Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа - РИА Новости, 15.05.2024
Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа
Участник состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Анашкин является врио командующего войсками Южного военного округа, следует из... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:11
2024-05-15T16:11
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Анашкин является врио командующего войсками Южного военного округа, следует из обнародованных в среду материалов Кремля. На сайте Кремля опубликован список участников встречи президента с командующими войсками военных округов. "Анашкин Геннадий Владимирович – временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа

Анашкин в материалах Кремля указан как врио командующего Южным военным округом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГеннадий Анашкин
Геннадий Анашкин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Геннадий Анашкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Участник состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным Геннадий Анашкин является врио командующего войсками Южного военного округа, следует из обнародованных в среду материалов Кремля.
На сайте Кремля опубликован список участников встречи президента с командующими войсками военных округов.
"Анашкин Геннадий Владимирович – временно исполняющий обязанности командующего войсками Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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10 мая, 18:08
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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