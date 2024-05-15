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Кабул заявил о готовности подписать договор о транзите товаров с Москвой - РИА Новости, 15.05.2024
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17:29 15.05.2024 (обновлено: 17:31 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/afganistan-1946205374.html
Кабул заявил о готовности подписать договор о транзите товаров с Москвой
Кабул заявил о готовности подписать договор о транзите товаров с Москвой - РИА Новости, 15.05.2024
Кабул заявил о готовности подписать договор о транзите товаров с Москвой
Афганистан готов подписать договор с рядом стран, в том числе с РФ, о транзите товаров в Южную Азию, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:29
2024-05-15T17:31
экономика
россия
афганистан
кабул (город)
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Афганистан готов подписать договор с рядом стран, в том числе с РФ, о транзите товаров в Южную Азию, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. По его словам, Афганистан может стать пунктом для транзита товаров в Южную Азию. "Мы готовы подписать с Туркменистаном, Пакистаном и Россией договор о транзите (товаров), который создал бы возможность для транзита товаров с меньшими издержками и большой пропускной способностью", - сказал он в ходе мероприятия в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Азизи также сообщил, что Афганистан готов в скором времени приступить к реализации плана логистического центра в Герате для дальнейших региональных поставок товаров, этот проект, по его словам, согласован с Туркменистаном и Казахстаном. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240515/tovarooborot-1946047248.html
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россия
афганистан
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экономика, россия, афганистан, кабул (город), россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Афганистан, Кабул (город), Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Кабул заявил о готовности подписать договор о транзите товаров с Москвой

И.о. министра Азизи: Кабул готов подписать договор о транзите товаров с Москвой

© РИА НовостиИ. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи
И. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости
И. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Афганистан готов подписать договор с рядом стран, в том числе с РФ, о транзите товаров в Южную Азию, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
По его словам, Афганистан может стать пунктом для транзита товаров в Южную Азию.
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Вчера, 07:25
"Мы готовы подписать с Туркменистаном, Пакистаном и Россией договор о транзите (товаров), который создал бы возможность для транзита товаров с меньшими издержками и большой пропускной способностью", - сказал он в ходе мероприятия в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Азизи также сообщил, что Афганистан готов в скором времени приступить к реализации плана логистического центра в Герате для дальнейших региональных поставок товаров, этот проект, по его словам, согласован с Туркменистаном и Казахстаном.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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