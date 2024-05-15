https://ria.ru/20240515/afganistan-1946205374.html

Кабул заявил о готовности подписать договор о транзите товаров с Москвой

Кабул заявил о готовности подписать договор о транзите товаров с Москвой - РИА Новости, 15.05.2024

Кабул заявил о готовности подписать договор о транзите товаров с Москвой

Афганистан готов подписать договор с рядом стран, в том числе с РФ, о транзите товаров в Южную Азию, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:29

2024-05-15T17:29

2024-05-15T17:31

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афганистан

кабул (город)

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Афганистан готов подписать договор с рядом стран, в том числе с РФ, о транзите товаров в Южную Азию, заявил и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. По его словам, Афганистан может стать пунктом для транзита товаров в Южную Азию. "Мы готовы подписать с Туркменистаном, Пакистаном и Россией договор о транзите (товаров), который создал бы возможность для транзита товаров с меньшими издержками и большой пропускной способностью", - сказал он в ходе мероприятия в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Азизи также сообщил, что Афганистан готов в скором времени приступить к реализации плана логистического центра в Герате для дальнейших региональных поставок товаров, этот проект, по его словам, согласован с Туркменистаном и Казахстаном. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240515/tovarooborot-1946047248.html

https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html

россия

афганистан

кабул (город)

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экономика, россия, афганистан, кабул (город), россия — исламский мир: kazanforum 2024