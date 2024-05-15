https://ria.ru/20240515/aeroport-1946071194.html
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу - РИА Новости, 15.05.2024
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу
Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, на запасной аэродром ушло одно воздушное судно, сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:35
2024-05-15T10:35
2024-05-15T10:35
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/77/1532037713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc8a2ffb081687eab792fb2b1517c40d.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, на запасной аэродром ушло одно воздушное судно, сообщает Росавиация. "В 10:05 МСК ограничения на работу аэропорта Нижнекамск сняты. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушло одно воздушное судно (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/aeroflot-1945709935.html
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, республика татарстан (татарстан)
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Бегишево в Татарстане