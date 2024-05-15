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Аэропорт Нижнекамска возобновил работу - РИА Новости, 15.05.2024
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10:35 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/aeroport-1946071194.html
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу - РИА Новости, 15.05.2024
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу
Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, на запасной аэродром ушло одно воздушное судно, сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:35
2024-05-15T10:35
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, на запасной аэродром ушло одно воздушное судно, сообщает Росавиация. "В 10:05 МСК ограничения на работу аэропорта Нижнекамск сняты. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушло одно воздушное судно (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/aeroflot-1945709935.html
нижнекамск
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, республика татарстан (татарстан)
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Бегишево в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах
Здание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Здание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, на запасной аэродром ушло одно воздушное судно, сообщает Росавиация.
"В 10:05 МСК ограничения на работу аэропорта Нижнекамск сняты. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушло одно воздушное судно (ВС)", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту
13 мая, 19:10
 
НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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