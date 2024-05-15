https://ria.ru/20240515/aeroport-1946071194.html

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу - РИА Новости, 15.05.2024

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, на запасной аэродром ушло одно воздушное судно, сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:35

2024-05-15T10:35

2024-05-15T10:35

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты, на запасной аэродром ушло одно воздушное судно, сообщает Росавиация. "В 10:05 МСК ограничения на работу аэропорта Нижнекамск сняты. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушло одно воздушное судно (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240513/aeroflot-1945709935.html

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, республика татарстан (татарстан)