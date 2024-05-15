https://ria.ru/20240515/abramchenko-1946150597.html

Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко

Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко - РИА Новости, 15.05.2024

Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:46

2024-05-15T14:46

2024-05-15T15:16

политика

россия

владимир путин

виктория абрамченко

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства.Накануне глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии. Виктория Абрамченко, занимавшая ранее должность вице-премьера, не попала в новый состав кабмина. Покидая правительство, она поблагодарила коллег из природоохранного блока за четыре года совместной работы."Предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты. Вы наверняка об этом уже знаете", - сказал Путин.Он поблагодарил Абрамченко за работу. "Вы многое сделали, знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", - сказал Путин.Он также поздравил Абраменко с госнаградой. "Мы потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке", - отметил он.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, виктория абрамченко, назначение нового состава правительства россии