Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 15.05.2024 (обновлено: 15:16 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/abramchenko-1946150597.html
Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко
Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко - РИА Новости, 15.05.2024
Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:46
2024-05-15T15:16
политика
россия
владимир путин
виктория абрамченко
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946159327_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_7dea47e9d60ff13fe2777cb08fb0a3c9.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства.Накануне глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии. Виктория Абрамченко, занимавшая ранее должность вице-премьера, не попала в новый состав кабмина. Покидая правительство, она поблагодарила коллег из природоохранного блока за четыре года совместной работы."Предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты. Вы наверняка об этом уже знаете", - сказал Путин.Он поблагодарил Абрамченко за работу. "Вы многое сделали, знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", - сказал Путин.Он также поздравил Абраменко с госнаградой. "Мы потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке", - отметил он.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946159327_167:0:1714:1160_1920x0_80_0_0_a3e7502e2b58ac1f9e217d085dfcfcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, виктория абрамченко, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Виктория Абрамченко, Назначение нового состава правительства России
Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко

Путин поблагодарил Абрамченко, не вошедшую в новое правительство, за работу

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко. 15 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко. 15 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства.
Накануне глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии. Виктория Абрамченко, занимавшая ранее должность вице-премьера, не попала в новый состав кабмина. Покидая правительство, она поблагодарила коллег из природоохранного блока за четыре года совместной работы.
"Предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты. Вы наверняка об этом уже знаете", - сказал Путин.
Он поблагодарил Абрамченко за работу. "Вы многое сделали, знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", - сказал Путин.
Он также поздравил Абраменко с госнаградой. "Мы потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке", - отметил он.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВиктория АбрамченкоНазначение нового состава правительства России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала