https://ria.ru/20240515/abramchenko-1946150597.html
Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко
Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко - РИА Новости, 15.05.2024
Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:46
2024-05-15T14:46
2024-05-15T15:16
политика
россия
владимир путин
виктория абрамченко
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства.Накануне глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии. Виктория Абрамченко, занимавшая ранее должность вице-премьера, не попала в новый состав кабмина. Покидая правительство, она поблагодарила коллег из природоохранного блока за четыре года совместной работы."Предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты. Вы наверняка об этом уже знаете", - сказал Путин.Он поблагодарил Абрамченко за работу. "Вы многое сделали, знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", - сказал Путин.Он также поздравил Абраменко с госнаградой. "Мы потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке", - отметил он.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, виктория абрамченко, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Виктория Абрамченко, Назначение нового состава правительства России
Путин проводит встречу с бывшим вице-премьером Абрамченко
Путин поблагодарил Абрамченко, не вошедшую в новое правительство, за работу
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства.
Накануне глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии. Виктория Абрамченко, занимавшая ранее должность вице-премьера, не попала в новый состав кабмина. Покидая правительство, она поблагодарила коллег из природоохранного блока за четыре года совместной работы.
"Предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты. Вы наверняка об этом уже знаете", - сказал Путин.
Он поблагодарил Абрамченко за работу. "Вы многое сделали, знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", - сказал Путин.
Он также поздравил Абраменко с госнаградой. "Мы потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке", - отметил он.