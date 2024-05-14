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Путин назначил Золотова главой Росгвардии - РИА Новости, 14.05.2024
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21:37 14.05.2024 (обновлено: 21:44 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zolotov-1946006106.html
Путин назначил Золотова главой Росгвардии
Путин назначил Золотова главой Росгвардии - РИА Новости, 14.05.2024
Путин назначил Золотова главой Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:37
2024-05-14T21:44
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
россия
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии, сообщается на сайте Кремля."Глава государства назначил... Золотова Виктора Васильевича – директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, россия, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Виктор Золотов, Россия, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин назначил Золотова главой Росгвардии

Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВиктор Золотов
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Виктор Золотов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии, сообщается на сайте Кремля.
"Глава государства назначил... Золотова Виктора Васильевича – директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Виктора Золотова
Вчера, 21:42
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовРоссияВладимир ПутинНазначение нового состава правительства России
 
 
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