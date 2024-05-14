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СМИ: иностранцы пытались незаконно ввезти в Турцию 73 килограмма золота - РИА Новости, 14.05.2024
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15:21 14.05.2024 (обновлено: 16:00 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zoloto-1945895137.html
СМИ: иностранцы пытались незаконно ввезти в Турцию 73 килограмма золота
СМИ: иностранцы пытались незаконно ввезти в Турцию 73 килограмма золота - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ: иностранцы пытались незаконно ввезти в Турцию 73 килограмма золота
Двое иностранцев пытались незаконно ввезти в Турцию 73 килограмма золота в слитках, спрятав их в детской коляске, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T15:21
2024-05-14T16:00
турция
дубай
стамбул
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Двое иностранцев пытались незаконно ввезти в Турцию 73 килограмма золота в слитках, спрятав их в детской коляске, передает агентство Anadolu. Прибывшая из Дубая пара иностранцев - мужчина и женщина - привлекли внимание таможни в международном аэропорту Стамбула (IST) подозрительным поведением. Полицейские проверили детскую коляску, и обнаружили 73 золотых слитка по килограмму, спрятанных в потайной отдел коляски. Из опубликованной видеозаписи следует, что в коляске был ребенок. Суд арестовал одного из членов пары за попытку контрабанды золота.
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турция, дубай, стамбул
Турция, Дубай, Стамбул
СМИ: иностранцы пытались незаконно ввезти в Турцию 73 килограмма золота

Anadolu: двое иностранцев пытались незаконно ввезти в Турцию 73 кг золота

© AP Photo / Emre TazegulТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Emre Tazegul
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. Двое иностранцев пытались незаконно ввезти в Турцию 73 килограмма золота в слитках, спрятав их в детской коляске, передает агентство Anadolu.
Прибывшая из Дубая пара иностранцев - мужчина и женщина - привлекли внимание таможни в международном аэропорту Стамбула (IST) подозрительным поведением.
Полицейские проверили детскую коляску, и обнаружили 73 золотых слитка по килограмму, спрятанных в потайной отдел коляски. Из опубликованной видеозаписи следует, что в коляске был ребенок.
Суд арестовал одного из членов пары за попытку контрабанды золота.
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ТурцияДубайСтамбул
 
 
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