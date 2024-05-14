https://ria.ru/20240514/zavod-1945975786.html

Завод рыбных кормов открыли в Астраханской области

Завод рыбных кормов открыли в Астраханской области - РИА Новости, 14.05.2024

Завод рыбных кормов открыли в Астраханской области

Крупнейший на юге России завод по производству рыбных кормов открыли на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T18:52

2024-05-14T18:52

2024-05-14T18:52

астраханская область

технологии

россия

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Крупнейший на юге России завод по производству рыбных кормов открыли на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В регионе начало работать крупнейшее на юге страны предприятие по производству натуральных кормов для промышленной аквакультуры", - написал он в своем Telegram-канале. Объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей. На первом этапе завод компании "Рыбные корма" будет производить 25 тысяч тонн продукции в год. В 2025 году запланирован запуск второй очереди, что позволит вывести предприятие на полную мощность и увеличить объемы производства вдвое. Между заводом и Астраханским государственным техническим университетом также было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Оно позволит совершенствовать подготовку специалистов для отрасли, а молодежи даст возможность трудоустроиться в перспективной компании, отметил Бабушкин. "Продукция предприятия позволит заместить импортные аналоги, что особенно важно в условиях санкций и значительного роста цен на импорт. А мы и дальше будем создавать условия для привлечения и эффективной работы инвесторов на благо региона и страны", - подчеркнул губернатор. Завод находится в особой экономической зоне "Лотос". Она была создана постановлением правительства РФ для реализации программы импортозамещения. Статус резидента ОЭЗ позволяет производителям пользоваться мерами господдержки, например, налоговыми льготами. Резидентами астраханской ОЭЗ в настоящее время являются 16 предприятий.

https://ria.ru/20240404/porty-1937781101.html

россия

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, астраханская область, игорь бабушкин