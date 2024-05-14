Завод рыбных кормов открыли в Астраханской области
© Фото : портал органов власти Астраханской областиГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время открытия завода по производству рыбных кормов
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время открытия завода по производству рыбных кормов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Крупнейший на юге России завод по производству рыбных кормов открыли на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"В регионе начало работать крупнейшее на юге страны предприятие по производству натуральных кормов для промышленной аквакультуры", - написал он в своем Telegram-канале.
© Фото : портал органов власти Астраханской областиЗавод по производству рыбных кормов в Астраханской области
Завод по производству рыбных кормов в Астраханской области
Объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей. На первом этапе завод компании "Рыбные корма" будет производить 25 тысяч тонн продукции в год. В 2025 году запланирован запуск второй очереди, что позволит вывести предприятие на полную мощность и увеличить объемы производства вдвое.
Между заводом и Астраханским государственным техническим университетом также было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Оно позволит совершенствовать подготовку специалистов для отрасли, а молодежи даст возможность трудоустроиться в перспективной компании, отметил Бабушкин.
© Фото : портал органов власти Астраханской областиЗавод по производству рыбных кормов в Астраханской области
Завод по производству рыбных кормов в Астраханской области
"Продукция предприятия позволит заместить импортные аналоги, что особенно важно в условиях санкций и значительного роста цен на импорт. А мы и дальше будем создавать условия для привлечения и эффективной работы инвесторов на благо региона и страны", - подчеркнул губернатор.
Завод находится в особой экономической зоне "Лотос". Она была создана постановлением правительства РФ для реализации программы импортозамещения. Статус резидента ОЭЗ позволяет производителям пользоваться мерами господдержки, например, налоговыми льготами. Резидентами астраханской ОЭЗ в настоящее время являются 16 предприятий.
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