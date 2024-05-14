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Завод рыбных кормов открыли в Астраханской области - РИА Новости, 14.05.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
18:52 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/zavod-1945975786.html
Завод рыбных кормов открыли в Астраханской области
Завод рыбных кормов открыли в Астраханской области - РИА Новости, 14.05.2024
Завод рыбных кормов открыли в Астраханской области
Крупнейший на юге России завод по производству рыбных кормов открыли на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:52
2024-05-14T18:52
астраханская область
технологии
россия
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Крупнейший на юге России завод по производству рыбных кормов открыли на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В регионе начало работать крупнейшее на юге страны предприятие по производству натуральных кормов для промышленной аквакультуры", - написал он в своем Telegram-канале. Объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей. На первом этапе завод компании "Рыбные корма" будет производить 25 тысяч тонн продукции в год. В 2025 году запланирован запуск второй очереди, что позволит вывести предприятие на полную мощность и увеличить объемы производства вдвое. Между заводом и Астраханским государственным техническим университетом также было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Оно позволит совершенствовать подготовку специалистов для отрасли, а молодежи даст возможность трудоустроиться в перспективной компании, отметил Бабушкин. "Продукция предприятия позволит заместить импортные аналоги, что особенно важно в условиях санкций и значительного роста цен на импорт. А мы и дальше будем создавать условия для привлечения и эффективной работы инвесторов на благо региона и страны", - подчеркнул губернатор. Завод находится в особой экономической зоне "Лотос". Она была создана постановлением правительства РФ для реализации программы импортозамещения. Статус резидента ОЭЗ позволяет производителям пользоваться мерами господдержки, например, налоговыми льготами. Резидентами астраханской ОЭЗ в настоящее время являются 16 предприятий.
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технологии, россия, астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Технологии, Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин

Завод рыбных кормов открыли в Астраханской области

© Фото : портал органов власти Астраханской областиГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время открытия завода по производству рыбных кормов
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время открытия завода по производству рыбных кормов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : портал органов власти Астраханской области
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время открытия завода по производству рыбных кормов
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Крупнейший на юге России завод по производству рыбных кормов открыли на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"В регионе начало работать крупнейшее на юге страны предприятие по производству натуральных кормов для промышленной аквакультуры", - написал он в своем Telegram-канале.
© Фото : портал органов власти Астраханской областиЗавод по производству рыбных кормов в Астраханской области
Завод по производству рыбных кормов в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : портал органов власти Астраханской области
Завод по производству рыбных кормов в Астраханской области
Объем инвестиций в проект составил 2,5 миллиарда рублей. На первом этапе завод компании "Рыбные корма" будет производить 25 тысяч тонн продукции в год. В 2025 году запланирован запуск второй очереди, что позволит вывести предприятие на полную мощность и увеличить объемы производства вдвое.
Между заводом и Астраханским государственным техническим университетом также было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Оно позволит совершенствовать подготовку специалистов для отрасли, а молодежи даст возможность трудоустроиться в перспективной компании, отметил Бабушкин.
© Фото : портал органов власти Астраханской областиЗавод по производству рыбных кормов в Астраханской области
Завод по производству рыбных кормов в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : портал органов власти Астраханской области
Завод по производству рыбных кормов в Астраханской области
"Продукция предприятия позволит заместить импортные аналоги, что особенно важно в условиях санкций и значительного роста цен на импорт. А мы и дальше будем создавать условия для привлечения и эффективной работы инвесторов на благо региона и страны", - подчеркнул губернатор.
Завод находится в особой экономической зоне "Лотос". Она была создана постановлением правительства РФ для реализации программы импортозамещения. Статус резидента ОЭЗ позволяет производителям пользоваться мерами господдержки, например, налоговыми льготами. Резидентами астраханской ОЭЗ в настоящее время являются 16 предприятий.
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Астраханская областьТехнологииРоссияАстраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
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