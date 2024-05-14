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Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Украине пройдет 20 мая - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 14.05.2024 (обновлено: 21:05 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/zasedanie-1946000040.html
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Украине пройдет 20 мая
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Украине пройдет 20 мая - РИА Новости, 14.05.2024
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Украине пройдет 20 мая
Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву пройдет 20 мая, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T20:56
2024-05-14T21:05
в мире
киев
оон
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий полянский
совет безопасности оон
нью-йорк (город)
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ООН, 14 мая - РИА Новости. Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву пройдет 20 мая, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский."Двадцатого мая - в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) начнется заседание по поставкам на Украину западного оружия", - написал Полянский.Также Полянский сообщил о голосовании в СБ ООН по проекту резолюции РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе, намеченном на 20 мая."А на 15.00 в тот же день (20 мая - ред.) назначено голосование по представленному Россией проекту резолюции СБ по предотвращению гонки вооружений в космосе", - указал Полянский.
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в мире, киев, оон, россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, нью-йорк (город)
В мире, Киев, ООН, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, Нью-Йорк (город)
Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Украине пройдет 20 мая

Заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву пройдет 20 мая

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Заседание СБ ООН . Архивное фото
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ООН, 14 мая - РИА Новости. Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву пройдет 20 мая, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«
"Двадцатого мая - в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) начнется заседание по поставкам на Украину западного оружия", - написал Полянский.
Также Полянский сообщил о голосовании в СБ ООН по проекту резолюции РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе, намеченном на 20 мая.
«
"А на 15.00 в тот же день (20 мая - ред.) назначено голосование по представленному Россией проекту резолюции СБ по предотвращению гонки вооружений в космосе", - указал Полянский.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Дайте больше. В Киеве дерзко отреагировали на помощь из Европы
12 мая, 04:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевООНРоссияДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООННью-Йорк (город)
 
 
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