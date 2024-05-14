https://ria.ru/20240514/zasedanie-1946000040.html

Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Украине пройдет 20 мая

Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Украине пройдет 20 мая - РИА Новости, 14.05.2024

Заседание СБ ООН по теме поставок оружия Украине пройдет 20 мая

Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву пройдет 20 мая, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:56

2024-05-14T20:56

2024-05-14T21:05

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специальная военная операция на украине

дмитрий полянский

совет безопасности оон

нью-йорк (город)

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ООН, 14 мая - РИА Новости. Запрошенное Россией заседание СБ ООН по теме поставок западного оружия Киеву пройдет 20 мая, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский."Двадцатого мая - в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) начнется заседание по поставкам на Украину западного оружия", - написал Полянский.Также Полянский сообщил о голосовании в СБ ООН по проекту резолюции РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе, намеченном на 20 мая."А на 15.00 в тот же день (20 мая - ред.) назначено голосование по представленному Россией проекту резолюции СБ по предотвращению гонки вооружений в космосе", - указал Полянский.

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945325092.html

киев

россия

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в мире, киев, оон, россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, нью-йорк (город)