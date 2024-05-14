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Заседание Госдумы по утверждению министров продолжалось восемь часов
Заседание Госдумы по утверждению министров продолжалось восемь часов - РИА Новости, 14.05.2024
Заседание Госдумы по утверждению министров продолжалось восемь часов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил пленарное заседание нижней палаты, на котором утверждались кандидатуры министров, закрытым, оно длилось восемь... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:15
2024-05-14T17:15
2024-05-14T17:30
политика
вячеслав володин
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил пленарное заседание нижней палаты, на котором утверждались кандидатуры министров, закрытым, оно длилось восемь часов. "Мы работаем с вами... без 20 секунд восемь часов, какие будут предложения? Опираясь на волю подавляющего большинства, предлагается пленарное заседание объявить закрытым", - сказал Володин.Заседание началось в 9 утра, каждый из кандидатов в министры представлял свою программу и отвечал на вопросы депутатов.Все 16 предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатов на посты министров были утверждены нижней палатой парламента.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Заседание Госдумы по утверждению министров продолжалось восемь часов
Володин объявил пленарное заседание Госдумы по утверждению министров закрытым