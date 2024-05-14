https://ria.ru/20240514/zasedanie-1945942557.html

Заседание Госдумы по утверждению министров продолжалось восемь часов

Заседание Госдумы по утверждению министров продолжалось восемь часов - РИА Новости, 14.05.2024

Заседание Госдумы по утверждению министров продолжалось восемь часов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил пленарное заседание нижней палаты, на котором утверждались кандидатуры министров, закрытым, оно длилось восемь... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:15

2024-05-14T17:15

2024-05-14T17:30

политика

вячеслав володин

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил пленарное заседание нижней палаты, на котором утверждались кандидатуры министров, закрытым, оно длилось восемь часов. "Мы работаем с вами... без 20 секунд восемь часов, какие будут предложения? Опираясь на волю подавляющего большинства, предлагается пленарное заседание объявить закрытым", - сказал Володин.Заседание началось в 9 утра, каждый из кандидатов в министры представлял свою программу и отвечал на вопросы депутатов.Все 16 предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатов на посты министров были утверждены нижней палатой парламента.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, вячеслав володин, госдума рф, назначение нового состава правительства россии