https://ria.ru/20240514/zakharova-1946012996.html

Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Грузии

Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Грузии - РИА Новости, 14.05.2024

Захарова прокомментировала заявление Госдепа о Грузии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление в Госдепе США о том, что власти Грузии должны отказаться от избранного в контексте закона РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:29

2024-05-14T22:29

2024-05-14T22:37

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протесты в грузии против закона об иноагентах

обсуждение закона об иноагентах в грузии

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление в Госдепе США о том, что власти Грузии должны отказаться от избранного в контексте закона об иноагентах курса, задалась вопросом, почему Грузия должна соответствовать чужим ценностям. "Хочется задать уточняющие вопросы: проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям? В "ценности" США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель заявил на брифинге во вторник, что власти Грузии должны отказаться от избранного в контексте закона об иноагентах курса, нынешние подходы не согласуются с ценностями США. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. Парламент Грузии во вторник принял законопроект в третьем и окончательном чтении.

https://ria.ru/20240514/reaktsiya-1945963123.html

https://ria.ru/20240514/gruziya-1945994587.html

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