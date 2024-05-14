https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945983325.html

В Воронеже задержали пытавшихся совершить диверсию на железной дороге

В Воронеже задержали пытавшихся совершить диверсию на железной дороге - РИА Новости, 14.05.2024

В Воронеже задержали пытавшихся совершить диверсию на железной дороге

Молодой человек и двое несовершеннолетних взяты под стражу по подозрению в покушении на диверсию на железной дороге в Воронеже, сообщает во вторник Западное... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T19:13

2024-05-14T19:13

2024-05-14T19:13

происшествия

воронеж

россия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

юго-восточная железная дорога

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Молодой человек и двое несовершеннолетних взяты под стражу по подозрению в покушении на диверсию на железной дороге в Воронеже, сообщает во вторник Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в телеграм-канале. "Установлено, что вечером 1 мая 2024 года группа лиц, находясь на перегоне "Сомово-Отрожка" Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области, совершила поджог релейного шкафа сигнализации, централизации и блокировки. Однако они не довели до конца свои действия по независящим от них обстоятельствам, так как были застигнуты очевидцем во время поджога, после чего сбежали", - говорится в сообщении. Злоумышленники вскоре были установлены и задержаны. В отношении 19-летнего молодого человека и двоих несовершеннолетних возбудили дело о покушении на диверсию, совершенном группой лиц по предварительному сговору. "Также установлено, что указанное правонарушение ими было совершено через мессенджер по указанию ранее незнакомого человека, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины. По ходатайству следователя в суде всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет причастность фигурантов к "иным противоправным деяниям".

https://ria.ru/20240403/diversant-1937618611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), юго-восточная железная дорога, вооруженные силы украины