Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже задержали пытавшихся совершить диверсию на железной дороге - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945983325.html
В Воронеже задержали пытавшихся совершить диверсию на железной дороге
В Воронеже задержали пытавшихся совершить диверсию на железной дороге - РИА Новости, 14.05.2024
В Воронеже задержали пытавшихся совершить диверсию на железной дороге
Молодой человек и двое несовершеннолетних взяты под стражу по подозрению в покушении на диверсию на железной дороге в Воронеже, сообщает во вторник Западное... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T19:13
2024-05-14T19:13
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
юго-восточная железная дорога
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1920x0_80_0_0_aa496c0c586bfb32575be8d2175977a1.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Молодой человек и двое несовершеннолетних взяты под стражу по подозрению в покушении на диверсию на железной дороге в Воронеже, сообщает во вторник Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в телеграм-канале. "Установлено, что вечером 1 мая 2024 года группа лиц, находясь на перегоне "Сомово-Отрожка" Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области, совершила поджог релейного шкафа сигнализации, централизации и блокировки. Однако они не довели до конца свои действия по независящим от них обстоятельствам, так как были застигнуты очевидцем во время поджога, после чего сбежали", - говорится в сообщении. Злоумышленники вскоре были установлены и задержаны. В отношении 19-летнего молодого человека и двоих несовершеннолетних возбудили дело о покушении на диверсию, совершенном группой лиц по предварительному сговору. "Также установлено, что указанное правонарушение ими было совершено через мессенджер по указанию ранее незнакомого человека, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины. По ходатайству следователя в суде всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет причастность фигурантов к "иным противоправным деяниям".
https://ria.ru/20240403/diversant-1937618611.html
https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html
воронеж
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_82aeb9a595ad4e1265d288750f036f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), юго-восточная железная дорога, вооруженные силы украины
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ), Юго-Восточная железная дорога, Вооруженные силы Украины
В Воронеже задержали пытавшихся совершить диверсию на железной дороге

В Воронеже задержали 3 подозреваемых в покушении на диверсию на железной дороге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Молодой человек и двое несовершеннолетних взяты под стражу по подозрению в покушении на диверсию на железной дороге в Воронеже, сообщает во вторник Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в телеграм-канале.
«
"Установлено, что вечером 1 мая 2024 года группа лиц, находясь на перегоне "Сомово-Отрожка" Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области, совершила поджог релейного шкафа сигнализации, централизации и блокировки. Однако они не довели до конца свои действия по независящим от них обстоятельствам, так как были застигнуты очевидцем во время поджога, после чего сбежали", - говорится в сообщении.
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске
3 апреля, 15:47
Злоумышленники вскоре были установлены и задержаны. В отношении 19-летнего молодого человека и двоих несовершеннолетних возбудили дело о покушении на диверсию, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
"Также установлено, что указанное правонарушение ими было совершено через мессенджер по указанию ранее незнакомого человека, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины. По ходатайству следователя в суде всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет причастность фигурантов к "иным противоправным деяниям".
Задержание подростков, пытавшихся совершить диверсию в Уфе
В Уфе задержали трех человек, пытавшихся устроить диверсию
3 апреля, 11:55
 
ПроисшествияВоронежРоссияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)Юго-Восточная железная дорогаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала