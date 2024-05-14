Демонтаж воздушных коммуникаций на проспекте Ленина в Якутске начнут в мае
В Якутске в мае начнется демонтаж воздушных коммуникаций на проспекте Ленина
Якутск с высоты. Архивное фото
ЯКУТСК, 14 мая - РИА Новости. По концепции "Чистое небо" на проспекте Ленина в Якутске в мае начнется демонтаж воздушных коммуникаций, линии электроснабжения и связи уложат под землю, сообщил РИА Новости заместитель главы города Антон Алексеенко.
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"Воздушные линии наружного освещения на проспекте Ленина будут демонтированы после выполнения работ по переключению электроснабжения на кабельную (уложенную под землю) линию. Переключения и пусконаладочные работы запланированы до 18 мая 2024 года. После проведения пусконаладочных работ демонтаж воздушных линий займет около двух недель", - рассказал Алексеенко.
По его словам, на главной улице Якутска также проводится демонтаж воздушных сетей связи силами филиала Сахателеком ПАО "Ростелеком". В соответствии с проектом все воздушные коммуникации, сети электроснабжения и связи на проспекте Ленина проложены в каналах под землей. Таким образом, в центральной части Якутска впервые будет реализована концепция "чистого неба" без проводов.
Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начались в Якутске в 2021 году. Ремонт проводится от фасада до фасада зданий, расположенных вдоль него, и включает обустройство ливневой канализации, тротуаров, велодорожек, зеленых зон, малых архитектурных форм, автобусных остановок и парковочных мест. Также на проспекте проведут установку дорожных знаков, светофорных объектов, ремонт канализационного коллектора, находящегося на глубине 15 метров.
Глава города Евгений Григорьев рассказал РИА Новости о том, что впервые в Якутске будет реализована концепция "Чистое небо", в рамках которой все провода будут убраны под землю.