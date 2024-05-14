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Демонтаж воздушных коммуникаций на проспекте Ленина в Якутске начнут в мае - РИА Новости, 14.05.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
04:26 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/yakutsk-1945759830.html
Демонтаж воздушных коммуникаций на проспекте Ленина в Якутске начнут в мае
Демонтаж воздушных коммуникаций на проспекте Ленина в Якутске начнут в мае - РИА Новости, 14.05.2024
Демонтаж воздушных коммуникаций на проспекте Ленина в Якутске начнут в мае
По концепции "Чистое небо" на проспекте Ленина в Якутске в мае начнется демонтаж воздушных коммуникаций, линии электроснабжения и связи уложат под землю,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T04:26
2024-05-14T04:26
республика саха (якутия)
общество
якутск
евгений григорьев
ростелеком
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ЯКУТСК, 14 мая - РИА Новости. По концепции "Чистое небо" на проспекте Ленина в Якутске в мае начнется демонтаж воздушных коммуникаций, линии электроснабжения и связи уложат под землю, сообщил РИА Новости заместитель главы города Антон Алексеенко. "Воздушные линии наружного освещения на проспекте Ленина будут демонтированы после выполнения работ по переключению электроснабжения на кабельную (уложенную под землю) линию. Переключения и пусконаладочные работы запланированы до 18 мая 2024 года. После проведения пусконаладочных работ демонтаж воздушных линий займет около двух недель", - рассказал Алексеенко. По его словам, на главной улице Якутска также проводится демонтаж воздушных сетей связи силами филиала Сахателеком ПАО "Ростелеком". В соответствии с проектом все воздушные коммуникации, сети электроснабжения и связи на проспекте Ленина проложены в каналах под землей. Таким образом, в центральной части Якутска впервые будет реализована концепция "чистого неба" без проводов. Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начались в Якутске в 2021 году. Ремонт проводится от фасада до фасада зданий, расположенных вдоль него, и включает обустройство ливневой канализации, тротуаров, велодорожек, зеленых зон, малых архитектурных форм, автобусных остановок и парковочных мест. Также на проспекте проведут установку дорожных знаков, светофорных объектов, ремонт канализационного коллектора, находящегося на глубине 15 метров. Глава города Евгений Григорьев рассказал РИА Новости о том, что впервые в Якутске будет реализована концепция "Чистое небо", в рамках которой все провода будут убраны под землю.
https://ria.ru/20240312/putin-1932605183.html
https://ria.ru/20240502/dorogi-1943467475.html
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общество, якутск, евгений григорьев, ростелеком
Республика Саха (Якутия), Общество, Якутск, Евгений Григорьев, Ростелеком
Демонтаж воздушных коммуникаций на проспекте Ленина в Якутске начнут в мае

В Якутске в мае начнется демонтаж воздушных коммуникаций на проспекте Ленина

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
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ЯКУТСК, 14 мая - РИА Новости. По концепции "Чистое небо" на проспекте Ленина в Якутске в мае начнется демонтаж воздушных коммуникаций, линии электроснабжения и связи уложат под землю, сообщил РИА Новости заместитель главы города Антон Алексеенко.
«
"Воздушные линии наружного освещения на проспекте Ленина будут демонтированы после выполнения работ по переключению электроснабжения на кабельную (уложенную под землю) линию. Переключения и пусконаладочные работы запланированы до 18 мая 2024 года. После проведения пусконаладочных работ демонтаж воздушных линий займет около двух недель", - рассказал Алексеенко.
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По его словам, на главной улице Якутска также проводится демонтаж воздушных сетей связи силами филиала Сахателеком ПАО "Ростелеком". В соответствии с проектом все воздушные коммуникации, сети электроснабжения и связи на проспекте Ленина проложены в каналах под землей. Таким образом, в центральной части Якутска впервые будет реализована концепция "чистого неба" без проводов.
Ранее сообщалось, что работы по капитальному ремонту проспекта Ленина стоимостью в 1,5 миллиарда рублей начались в Якутске в 2021 году. Ремонт проводится от фасада до фасада зданий, расположенных вдоль него, и включает обустройство ливневой канализации, тротуаров, велодорожек, зеленых зон, малых архитектурных форм, автобусных остановок и парковочных мест. Также на проспекте проведут установку дорожных знаков, светофорных объектов, ремонт канализационного коллектора, находящегося на глубине 15 метров.
Глава города Евгений Григорьев рассказал РИА Новости о том, что впервые в Якутске будет реализована концепция "Чистое небо", в рамках которой все провода будут убраны под землю.
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Республика Саха (Якутия)ОбществоЯкутскЕвгений ГригорьевРостелеком
 
 
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