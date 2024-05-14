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СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия

СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия - РИА Новости, 14.05.2024

СМИ раскрыли, как украинцы помогли ВС России лишить ВСУ ключевого оружия

Российские военные уничтожили секретные склады ВСУ с вооружением Запада по наводке украинского беженца, сообщает The Wall Street Journal. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:46

2024-05-14T13:46

2024-05-14T13:46

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили секретные склады ВСУ с вооружением Запада по наводке украинского беженца, сообщает The Wall Street Journal."По словам западных чиновников, Россия успешно использует записи с камер и применяет более сложные методы, такие как спутниковое наблюдение, чтобы отследить поставки оборудования и боеприпасов из Польши и других стран на секретные склады на Украине, по которым наносят удары беспилотними и управляемыми ракетами", — говорится в материале.Как указали журналисты, украинские беженцы, проживающие в Польше, расставляли камеры наблюдения на различных объектах на территории страны, записывающих передвижение западного вооружения на Украину.Представитель западной военной разведки сообщил обозревателям, что таким образом российские силы смогли уничтожить ключевое оружие ВСУ, переданное союзниками Киева.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, польша, в мире, политика