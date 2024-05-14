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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 14.05.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:08
2024-05-14T23:08
2024-05-14T23:09
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове была слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее во вторник телеканал неоднократно сообщал о взрывах в Харькове в течение дня. Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал в 22.55 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240514/soledar-1945998688.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов