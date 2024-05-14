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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 14.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв снова прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T21:14
2024-05-14T21:14
2024-05-14T21:14
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дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее во вторник телеканал неоднократно сообщал о взрывах в Харькове. С 20.27 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240514/zelenskiy-1945999216.html
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв