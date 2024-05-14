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СМИ: Пентагон недоволен задержками ввода в эксплуатацию ракеты Vulcan - РИА Новости, 14.05.2024
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04:42 14.05.2024 (обновлено: 05:31 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/vulcan-1945760097.html
СМИ: Пентагон недоволен задержками ввода в эксплуатацию ракеты Vulcan
СМИ: Пентагон недоволен задержками ввода в эксплуатацию ракеты Vulcan - РИА Новости, 14.05.2024
СМИ: Пентагон недоволен задержками ввода в эксплуатацию ракеты Vulcan
Министерство обороны США обеспокоено задержками с вводом в эксплуатацию новейшей ракеты-носителя Vulcan, которая должна прийти на смену оснащенной российскими... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T04:42
2024-05-14T05:31
сша
илон маск
министерство обороны сша
lockheed martin
spacex
рд-180
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Министерство обороны США обеспокоено задержками с вводом в эксплуатацию новейшей ракеты-носителя Vulcan, которая должна прийти на смену оснащенной российскими двигателями РД-180 ракете Atlas V, и требует в трехмесячный срок провести проверку, сообщает со ссылкой на внутренний документ ведомства газета Washington Post. "Помощник министра воздушных сил Франк Калвелли в направленном в пятницу письме руководителям космических программ компаний Boeing и Lockheed Martin в непривычно резких выражениях заявил о растущей "озабоченности" в связи со строительством ракеты Vulcan, которую Пентагон намерен использовать для запусков миссий, имеющих важное значение в сфере национальной безопасности, но начало использования которой откладывается годами", - пишет издание, в распоряжении которого есть соответствующее письмо. Vulcan создается компанией United Launch Alliance (ULA), владельцами которой являются Boeing и Lockheed Martin, с 2014 года. ULA до недавнего времени была фактически единственным оператором космических запусков для нужд ВС США, сейчас на ее долю приходится до 60% военных запусков, остальные выполняет компания SpaceX Илона Маска. В парке ULA до недавнего времени летала ракета-носитель серии Delta, завершившая полеты в 2024 году, и Atlas V, оснащенная российскими двигателями РД-180. В 2014 году конгресс США наложил запрет на их использование и закупки, впоследствии полеты продолжились и компания заявляла, что обладает достаточным запасом двигателей для реализации всех контрактных запусков до ввода в эксплуатацию новейшей ракеты Vulcan. Ранее сообщалось, что Atlas V будет осуществлять полеты до 2025 года. "У меня растут опасения о способности ULA масштабировать производство ракеты Vulcan и частоту запуска, отвечающую нашим потребностям", - цитирует издание письмо представителя Пентагона. По его словам, уже сейчас "военные спутники сидят на земле из-за задержек Vulcan". Первый старт оснащенной американским двигателем Blue Origin BE-4 ракеты изначально был запланирован на 2019 год. В письме представителя Пентагона компаниям предписано в трехмесячный срок провести "независимый анализ" ситуации в контексте контрактных обязательств по запуску спутников Пентагона. Первый и единственный пока запуск ракеты-носителя Vulcan состоялся 8 января, когда она запустила в космос ставший впоследствии аварийным лунный зонд Peregrine. Полет ракеты-носителя был признан успешным, однако для ее сертификации к запускам для министерства обороны требуется проведение еще как минимум одного испытательного запуска. Как ожидается, он может состояться до конца года. Vulcan заявлена разработчиками как ракета-носитель, способная доставлять корабли как на низкую околоземную орбиту, так и за пределы Плутона, но делать существенно более экономично, чем ее предшественницы.
https://ria.ru/20240411/starlink-1939239062.html
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сша, илон маск, министерство обороны сша, lockheed martin , spacex, рд-180
США, Илон Маск, Министерство обороны США, Lockheed Martin , SpaceX, РД-180
СМИ: Пентагон недоволен задержками ввода в эксплуатацию ракеты Vulcan

WP: Пентагон недоволен задержками ввода в эксплуатацию новейшей ракеты Vulcan

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Министерство обороны США обеспокоено задержками с вводом в эксплуатацию новейшей ракеты-носителя Vulcan, которая должна прийти на смену оснащенной российскими двигателями РД-180 ракете Atlas V, и требует в трехмесячный срок провести проверку, сообщает со ссылкой на внутренний документ ведомства газета Washington Post.
«
"Помощник министра воздушных сил Франк Калвелли в направленном в пятницу письме руководителям космических программ компаний Boeing и Lockheed Martin в непривычно резких выражениях заявил о растущей "озабоченности" в связи со строительством ракеты Vulcan, которую Пентагон намерен использовать для запусков миссий, имеющих важное значение в сфере национальной безопасности, но начало использования которой откладывается годами", - пишет издание, в распоряжении которого есть соответствующее письмо.
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Vulcan создается компанией United Launch Alliance (ULA), владельцами которой являются Boeing и Lockheed Martin, с 2014 года. ULA до недавнего времени была фактически единственным оператором космических запусков для нужд ВС США, сейчас на ее долю приходится до 60% военных запусков, остальные выполняет компания SpaceX Илона Маска.
В парке ULA до недавнего времени летала ракета-носитель серии Delta, завершившая полеты в 2024 году, и Atlas V, оснащенная российскими двигателями РД-180. В 2014 году конгресс США наложил запрет на их использование и закупки, впоследствии полеты продолжились и компания заявляла, что обладает достаточным запасом двигателей для реализации всех контрактных запусков до ввода в эксплуатацию новейшей ракеты Vulcan. Ранее сообщалось, что Atlas V будет осуществлять полеты до 2025 года.
"У меня растут опасения о способности ULA масштабировать производство ракеты Vulcan и частоту запуска, отвечающую нашим потребностям", - цитирует издание письмо представителя Пентагона.
По его словам, уже сейчас "военные спутники сидят на земле из-за задержек Vulcan". Первый старт оснащенной американским двигателем Blue Origin BE-4 ракеты изначально был запланирован на 2019 год.
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В письме представителя Пентагона компаниям предписано в трехмесячный срок провести "независимый анализ" ситуации в контексте контрактных обязательств по запуску спутников Пентагона.
Первый и единственный пока запуск ракеты-носителя Vulcan состоялся 8 января, когда она запустила в космос ставший впоследствии аварийным лунный зонд Peregrine. Полет ракеты-носителя был признан успешным, однако для ее сертификации к запускам для министерства обороны требуется проведение еще как минимум одного испытательного запуска. Как ожидается, он может состояться до конца года.
Vulcan заявлена разработчиками как ракета-носитель, способная доставлять корабли как на низкую околоземную орбиту, так и за пределы Плутона, но делать существенно более экономично, чем ее предшественницы.
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