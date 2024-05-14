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Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 14.05.2024 (обновлено: 00:23 15.05.2024)
https://ria.ru/20240514/vsu-1946022005.html
Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском
Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском - РИА Новости, 15.05.2024
Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском
Вооруженные силы Украины были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск в Харьковской области, заявил генштаб ВСУ. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-14T23:59
2024-05-15T00:23
в мире
харьковская область
волчанск
россия
виталий ганчев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск в Харьковской области, заявил генштаб ВСУ.Ранее украинский генштаб признал отход с позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области."На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, волчанск, россия, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Волчанск, Россия, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском

Генштаб: ВСУ вынужденно переместились на более выгодные позиции под Волчанском

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск в Харьковской области, заявил генштаб ВСУ.
Ранее украинский генштаб признал отход с позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области.
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"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВолчанскРоссияВиталий ГанчевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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