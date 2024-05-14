https://ria.ru/20240514/vsu-1946022005.html

Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском

Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском - РИА Новости, 15.05.2024

Генштаб ВСУ заявил о "маневре" на "более выгодные позиции" под Волчанском

Вооруженные силы Украины были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск в Харьковской области, заявил генштаб ВСУ. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-14T23:59

2024-05-14T23:59

2024-05-15T00:23

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волчанск

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в районе города Волчанск в Харьковской области, заявил генштаб ВСУ.Ранее украинский генштаб признал отход с позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области."На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, вследствие огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Во вторник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России уже контролируют запад и север Волчанска. По его данным, в ближайшее время группировка войск "Север" начнет освобождать поселок Липцы.

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, волчанск, россия, виталий ганчев, владимир зеленский, вооруженные силы украины