https://ria.ru/20240514/vsu-1945940354.html

Ситуация под Харьковом остается сложной для Украины, заявили в ВСУ

Ситуация под Харьковом остается сложной для Украины, заявили в ВСУ - РИА Новости, 14.05.2024

Ситуация под Харьковом остается сложной для Украины, заявили в ВСУ

Ситуация на харьковском направлении остается сложной для ВСУ и стремительно меняется, бои идут на большей части приграничной полосы, заявил во вторник... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:10

2024-05-14T17:10

2024-05-14T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

волчанск

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ситуация на харьковском направлении остается сложной для ВСУ и стремительно меняется, бои идут на большей части приграничной полосы, заявил во вторник представитель группировки украинских войск "Хортица" Назар Волошин. "На харьковском направлении оперативная ситуация остается сложной и динамично меняется. Там продолжаются оборонительные бои на значительной части нашей пограничной полосы", - цитирует "РБК-Украина" Волошина в материале, опубликованном на сайте агентства. Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. По информации главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские военные контролируют западную и северную части города Волчанска, украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление, при этом испытывают панику.

https://ria.ru/20240514/genotsid-1945938488.html

https://ria.ru/20240513/volchansk-1945689509.html

харьковская область

волчанск

россия

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в мире, харьковская область, волчанск, россия, вооруженные силы украины